Zonal Cuyano: La lluvia frenó el comienzo de la temporada en Mendoza

Pasadas las 13 de este domingo, la organización de la primera fecha del Zonal Cuyano en el autódromo de San Martín decidió la suspensión de jornada.

Las inclemencias climáticas han puesto en jaque a todo Mendoza y sus actividades en este fin de semana de Vendimia incluyendo el Zonal Cuyano de Automovilismo que se vio obligado a reprogramar su fecha inaugural. Ahora, la nueva fecha será decisión de la entidad organizadora del campeonato en Cuyo.

Este domingo, a primera hora pese al nublado espeso que cubría toda la geografía mendocina, sin precipitaciones parecía que se podría correr pero llegando al mediodía se largó con todo la lluvia y el autódromo Jorge Angel Pena, en el departamento San Martín, y pese a los trabajos por recuperar boxes, instalaciones y la pista misma, pasadas las 13 se decidieron por la suspensión de la primera fecha de la temporada 2026.

El sábado, la actividad clasificatoria y las carreras Sprint se habían desarrollado con normalidad y el piloto sanjuanino, Nicolás Peralta, que debutaba en la Clase 3 con el Ford Fiesta Kinetic fue quinto en la serie clasificatoria y luego, tercero en el Sprint. Un resultado alentador que invitaba a esperar un domingo mejor aún.

Viendo las fechas y considerando que San Juan está aún sin confirmación, la organización deberá rearmar el calendario para seguir con el año del Zonal en Cuyo.