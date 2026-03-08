Zonal Cuyano: La lluvia frenó el comienzo de la temporada en Mendoza

Las inclemencias climáticas han puesto en jaque a todo Mendoza y sus actividades en este fin de semana de Vendimia incluyendo el Zonal Cuyano de Automovilismo que se vio obligado a reprogramar su fecha inaugural. Ahora, la nueva fecha será decisión de la entidad organizadora del campeonato en Cuyo.
Este domingo, a primera hora pese al nublado espeso que cubría toda la geografía mendocina, sin precipitaciones parecía que se podría correr pero llegando al mediodía se largó con todo la lluvia y el autódromo Jorge Angel Pena, en el departamento San Martín, y pese a los trabajos por recuperar boxes, instalaciones y la pista misma, pasadas las 13 se decidieron por la suspensión de la primera fecha de la temporada 2026.
El sábado, la actividad clasificatoria y las carreras Sprint se habían desarrollado con normalidad y el piloto sanjuanino, Nicolás Peralta, que debutaba en la Clase 3 con el Ford Fiesta Kinetic fue quinto en la serie clasificatoria y luego, tercero en el Sprint. Un resultado alentador que invitaba a esperar un domingo mejor aún.
Viendo las fechas y considerando que San Juan está aún sin confirmación, la organización deberá rearmar el calendario para seguir con el año del Zonal en Cuyo.
CALENDARIO ZONAL CUYANO
1º fecha. 8 de marzo: San Martín (A REPROGRAMAR)
2º fecha. 12 de abril: San Martín
3º fecha. 10 de mayo: San Juan o San Luis
4º fecha. 7 de junio: San Martín
5º fecha. 2 de agosto: San Martín
6º fecha. 6 de septiembre: San Juan o San Luis
7º fecha.18 de noviembre: San Martín
8º fecha. 15 de diciembre: San Martín