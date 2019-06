Presentación. Con apenas 18 años y toda la postal de un verdadero crack, Diego Maradona empezó su rica historia en la Selección mayor contra Escocia.

Diego Maradona, emblema máximo del seleccionado argentino de fútbol a lo largo de la historia, convirtió su primer gol con la camiseta "albiceleste" hace 40 años, en un amistoso internacional disputado en la ciudad de Glasgow.



Ocurrió un 2 de junio de 1979, cuando el equipo dirigido en ese entonces por César Luis Menotti (hoy distinguido con el pomposo cargo de director de Seleccionados Nacionales) se impuso por 3-1 a la representación de Escocia, en el estadio Hampden Park.



Con apenas 18 años en el lomo, el astro que en esos momentos deslumbraba en Argentinos Juniors ya había acumulado un par de partidos en el seleccionado mayor (debutó en febrero de 1977 en un 5-1 sobre Hungría en la Bombonera), aunque no había podido saborear la conquista de la Copa del Mundo 1978, porque el mismo "Flaco" Menotti lo había marginado de la lista de 22, al igual que con Víctor Bottaniz (Unión de Santa Fe) y Humberto Rafael Bravo (Talleres de Córdoba).



Pero, el zurdo de Villa Fiorito ya empezaba a recolectar elogios de parte de todos los componentes del "planeta fútbol argentino", a punto tal que el DT del equipo campeón del mundo no pudo resistir la tentación de llevarlo a una gira por Europa, preparatoria para la Copa América de ese año.



Por aquellos días tanto Maradona como Juan Alberto Barbas, otro de los que tuvo rodaje en una serie amistosa, se preparaban cotidianamente con el seleccionado Sub 20, que luego se consagraría campeón mundial en Japón 1979, provocando una de las mayores empatías entre el futbolero medio y un seleccionado argentino.



El periplo se inició en mayo en Berna (Suiza), donde la Argentina enfrentó a Holanda en un amistoso por el 75to Aniversario de creación de la FIFA.



El empate sin goles y el posterior triunfo argentino en la tanda de penales (8-7) quedaron en simple anécdota ante la magnitud del escándalo político que se produjo, cuando exiliados argentinos visibilizaron por primera vez- las atrocidades de la dictadura militar que encabezaba por esos días el gobierno de Jorge Rafael Videla. El partido ante el equipo escocés era propicio para regresar a la victoria. Y así fue nomás.