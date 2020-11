La muerte de Diego Maradona trastocó el andar del mundo entero. En cada rincón del planeta, la conmoción, la incredulidad y el dolor se apoderaron de millones de personas. Y minuto a minuto se fueron conociendo las reacciones de las personas que más cerca estuvieron del Diez.

Uno de ellos fue Carlos Salvador Bilardo, el entrenador con el que Maradona alcanzó el punto más alto de su vida deportiva.

El Doctor no atraviesa un buen momento de salud, tras haber sido operado del síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa. Desde hace algunas semanas, el mítico entrenador está instalado en un departamento en el barrio de Flores, enfrente de la casa que compartió con su señora, Gloria, y a una cuadra de su hija, Daniela.

Por eso, la familia tomó una drástica decisión tras conocerse la triste noticia. “Ya le apagaron la televisión, le dijeron que se cortó el cable, hasta la noche o mañana, no sé qué se le dirá", contó su hermano Jorge en declaraciones a Radio Provincia.

Días atrás, el propio Jorge le había contado a Clarín cómo eran los días de Carlos en el departamento en el que vive. “Ve todos los partidos que te puedas imaginar. Eso sí, no dice nada. Vos le podés marcar: ‘Uh, mirá lo que hizo éste, es un desastre’. Y él no te va a responder nada”, cuenta el hermano, que vive a 15 cuadras.

La familia está tan pendiente de la salud del ex entrenador que tratan de no contaminarlo con malas noticias. Bilardo no se enteró de las muertes del Tata Brown y Oscar Malbernat. Y estuvieron cerca del control remoto para evitar que conociera detalles de la salud de Maradona.

“No hace falta que se ponga mal, por eso lo aislamos de este tipo de situaciones. Cuando estamos cambiando de canal, tenemos mucho cuidado”, apuntó Jorge.

Bilardo y Maradona tuvieron una relación que comenzaron a construir en el camino hacia el Mundial de México, que los consagraría a ambos, y que tuvo encuentros y desencuentros a lo largo de toda la vida.

Fuente: Clarín