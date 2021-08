Fue otra de las piezas que cuando le toca entrar siempre responde y de la mejor manera. Matías Sánchez expresó su enorme felicidad tras la clasificación y dijo que todavía le cuesta caer de lo que están logrando para el vóleibol argentino. "Es algo magnífico", arrancó diciendo el sanjuanino surgido en Obras Sanitarias. El armador, expresó: "No somos conscientes de lo que hemos logrado, esto es muy grande", explicó con la misma claridad que tiene para armar cuando le toca entrar. Su familia también expresó sobre esa felicidad que los invade. "No me quedó ninguna uña creo", comentó su mamá María Pagés. Ella y su marido Rodolfo "Yeyo" Sánchez, llevan el vóleibol en la sangre por su pasado como jugadores y ven los partidos solos, con muchas cábalas como no cambiar de lugar y otras tantas que prefirieron no revelar. "Lo que han hecho estos chicos es maravilloso, es extraordinario. Han hecho un esfuerzo sobrehumano que por ahí la gente no ve", expresó la mamá de Matías haciendo referencia a los meses que hace que no ve a su hijo, por la extensa preparación que hizo el seleccionado para estos Juegos.

Pagés conoce a la perfección a los tres sanjuanino, porque Obras fue su cuna y los Sánchez-Pagés son vida y obra del club de la "Gotita". "Felices porque los tres se formaron en el club y además Mati y Bruno son como hermanos", comentó María.