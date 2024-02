El superclásico de mañana a las 17 horas en el Monumental provocó que la programación de la segunda fecha del "Torneo de invierno" deba conformarse en horarios atípicos y en varias jornadas. Luego del choque anoche disputaban al cierre de la edición Unión contra Atenas, hoy seguirá la fecha con cinco partidos. La particularidad la tiene el horario del choque entre López Peláez y Alianza, en duelo de santaluseños,. que se disputará a partir de las 11.30 horas. Mientras que en horario vespertino se jugarán el póker de partidos del sábado.

Siempre a partir de las 16.30 horas, se medirán en la Esquina Colorada, Del Bono ante Villa Obrera. Mientras que en cancha de Juventud Unida, Minero hará de local por primera vez en la máxima categoría recibiendo a uno de los punteros, Juventud Zondina. A su vez, en el departamento Ullum, San Lorenzo será anfitrión de Aberastain, Mientras que en el Far West, Marquesado, que dio el golpe en el debut superando de visitante al campeón sanjuanino como es Colón, se medirá ante Picón, que viene de caer en su vuelta a Primera ante Villa Obrera.

La fecha tendrá su finalización mañana con otros cuatro juegos, tres por la mañana a las 11.30 para que no se superpongan con el River-Boca. Los juegos: Rivadavia vs Carpintería, Nueve de Julio vs San Martín y Peñarol vs. Colón. En tanto, a las 20.45 en Puyuta, Desamparados cerrará contra Trinidad.