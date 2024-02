Agropecuario venció de local 1 a 0 Patronato de Paraná en el partido correspondiente a la Zona A, que marcó ayer por la tarde el arranque de la temporada 2024 de la Primera Nacional y que se disputó en el Estadio Ofelia Rosenzuaig de la ciudad bonaerense de Carlos Casares.

El gol del triunfo del "Sojero" lo marcó Julián Marcioni en el cuarto minuto de tiempo adicionado.

Anoche, al cierre de esta edición, empezaba a las 21.30 Mitre de Santiago del Estero recibía a San Telmo uno de los equipos debutantes en la categoría. Abriendo la acción de la Zona B.

Hoy continuará la primera jornada del certamen, con diez partidos. Seis de la Zona A y cuatro de la B.

Por el grupo que lidera Agropecuario, jugarán desde las 17.00: Chacarita vs. Deportivo Maipú (TyC Sports); All Boys vs. Tristán Suárez. A las 17.30: Talleres (RE) vs. San Miguel; Estudiantes (BA) vs. Ferro Carril Oeste. A partir de las 19.05: Quilmes vs. Temperley (TyC Sport). A las 20.00: San Martín de Tucumán vs. Gimnasia de Jujuy.

Por la Zona B: Deportivo Morón vs. Brown de Adogue (17.00). Nueva Chicago vs. Almagro (19.10). Aldosivi vs. Atlético Rafaela (20.00). Y, a las 21.10: Colón de Santa Fe vs. Defensores Unidos de Zárate (21.10, por TyC).