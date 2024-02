Exhibiendo por momentos un tenis sólido y profundo, variando los golpes en los momentos justos, y sobrellevando con oficio los momentos complicados, que le propuso su rival, el español Carlos Alcaraz (número 2 del mundo) venció en dos sets al argentino Ugo Carabelli (132), por 6-2 y 7-5, en un partido que se disputó en el court central del Buenos Aires Lawn Tennis Club con tribunas colmadas.

El público argentino disfrutó del espectáculo, alentado a su compatriota, pero aplaudiendo con respeto la tarea del español, que intentará repetir la victoria lograda el año pasado.

Anteriormente, el rosarino Federico Coria (106) ratificó su buen momento y avanzó ayer a los cuartos de final del Argentina Open, tras sorprender al segundo favorito al título, el británico Cameron Norrie (20), a quien superó por 6-2, 4-6 y 6-3.

Los cuartos de final a jugarse hoy, se disputarán de la siguiente manera: Cancha Central Guillermo Vilas, a las 13.30: Dusan Lajovic (Serbia) vs. Facundo Díaz Acosta (Argentina).. No antes de las 15.30: Federico Coria (Argentina) vs. Sebastián Báez (Argentina) o Luciano Darderi (Italia). No antes de las 18.30: Carlos Alcaraz (España) vs. Andrea Vavassori (Italia). No antes de las 20: Nicolás Jarry (Chile) vs. Tomás Martín Etcheverry (Argentina).