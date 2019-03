Foto: Olé

La Conmebol aprovechó la semana de fecha FIFA para realizar una cumbre de entrenadores y esta mañana se los pudo ver a Gustavo Alfaro y Marcelo Gallardo teniendo una charla.

En la recepción de los directores técnicos, el de Boca y el de River compartieron una amena charla, de la que seguramente más adelante darán detalles.

Alfaro tomó la palabra y tuvo una visión crítica a las sanciones que conspiran contra el trabajo de los entrenadores y bancó fuerte a Marcelo Gallardo: "Fue un despropósito lo que hicieron con él al no permitirle ir a un estadio, en no hablar con sus jugadores o dar una charla técnica o estar en un vestuario. El entrenador, más allá de que los jugadores deciden adentro de la cancha, es el líder de un grupo".

Y continuó por el mismo camino: "Quiero que tengamos la posibilidad de hacer nuestro trabajo como corresponde. A él (Gallardo) lo sancionaron porque bajó en un entretiempo a dar indicaciones y yo haría exactamente lo mismo aunque me sancionen de por vida. ¿Yo me voy a privar de darle una indicación a mi equipo si me estoy yendo de una competencia? De esa manera conspiramos contra el trabajo que tenemos que hacer los entrenadores".

"Hay normas y hay que cumplirlas, pero también creo que a nosotros nos tienen que facilitar la posibilidad de hacer nuestro trabajo. Si entramos un minuto tarde tenemos doble sanción: económica y deportiva. No se nos permite ir al banco de suplentes ni ejercer nuestro trabajo", cerró con contundencia el entrenador de Boca.

Por su parte, Gallardo fue homenajeado por la Conmebol a raíz de la obtención de la última Copa Libertadores. “Me gusta vivir de lo que hago. Tenemos que tener buena salud para poder atravesar diferentes momentos. Sin ella no podríamos ejercer lo que realmente somos, vocaciones a la profesión”, afirmó tras agradecer la distinción.