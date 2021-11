Desahogo. Todo Alianza corre para festejar con Jairo Díaz después de que el arquero merengue fallara su remate. El Lechuzo volvió a gritar campeón.



Con lo justo. Con el sufrimiento como bandera pero obteniendo el premio a la regularidad de todo un año. Atlético Alianza venció a Colón Junior en la final del Torneo Oficial del fútbol local, disputada ante una multitud en cancha de Trinidad, y se consagró campeón después de cinco años. Fue 4 a 3 en los penales después de haber igualado sin goles en los 90 reglamentarios.

El encuentro decisivo enfrentó a los equipos más regulares del año. Alianza clasificó primero y Colón, segundo. Pero en la primera parte del año, previo al parate, también ambos lideraban el certamen. Con planteles rico en experiencia, disputaron una final a dientes apretados. De mucho estudio y poco juego. Pero en ese juego deslucido fue Colón quien mostró argumentos futbolísticos basados en la generación. El Merengue salió desde el inicio a marcar presión y antes del minuto avisó con una jugada del "Chori" Jofré que no pudo definir. El dominio del equipo de Fullana en ese inicio, que también pudo haber convertido con sendos intentos de Méndez y Rodríguez, fue decayendo con el paso de los minutos. Alianza se paró bien atrás e intentó aprovechar algún contragolpe. Lo tuvo con un cabezazo del Negro Villegas tras un córner que tapó Carrizo y también con un remate de Enzo Díaz después de un desborde de Terrero, pero otra vez respondió bien Carrizo.

En el complemento otra vez el partido fue trabado. Ambos apostaron al error del rival, los técnicos movieron los bancos pero no hubo caso, la mejoría no llegaba. Era el partido donde el mínimo error podía definir el encuentro por eso ambos estuvieron atentos, hicieron todo para no equivocarse y con los minutos la definición por penales ya estaba cantada.

Comenzó la serie Colón con el acierto de Emilio Ochoa y Alianza igualó con tiro potente de Terrero. En la segunda tanda Guillermo Pereyra con jerarquía anotó para el Merengue y Gustavo Pereyra no falló en poner el 2-2. Llegó el turno de Hernán Rodríguez pero el remate del "Pato" fue anunciado y Jairo Díaz lo tapó. Nico Córdoba puso en ventaja a Alianza y Alejo Carrizo descontó para Colón. Jairo Díaz anotó el 4-3 para el Lechuzo pero la ilusión de Colón terminó de romperse cuando Pablo Carrizo estrelló su tiro en el palo y con eso, la gloria fue toda lechuza. Alianza volvió a gritar campeón después de cinco años: en el 2016 venció al mismo rival que tuvo ayer pero en el Bicentenario.

>> LAS CLAVES EN LOS 90

Intensidad

La final comenzó siendo intensa pero con el paso de los minutos decayó. Esa intensidad la puso Colón pero falló en los metros finales y con el paso de los minutos ese desgaste le pasó factura.

Inteligente

Alianza sacó provecho de su estrategia, por momentos mezquina. Cuando no tuvo el dominio del juego apostó a cerrarse bien atrás y apostar a cualquier contragolpe. No fue un equipo agresivo.

Seguridad

El arquero de Alianza Jairo Díaz fue clave para sostener la ilusión lechuza. Mostró plena seguridad bajo los tres palos cuando Colón le generó peligro. En la definición atajó un remate y en el suyo no falló.