El delantero argentino Julián Álvarez expresó su alegría por su debut en Manchester City y recibió elogios de su entrenador Josep "Pep" Guardiola. "Estoy muy contento con la oportunidad. No sabía que iba a jugar de titular. De a poco voy conociendo a mis compañeros, lo que me pide el cuerpo técnico y adaptándome al equipo", expresó la "Araña" en declaraciones a ESPN luego del partido disputado en Houston contra América, de México. El cordobés, ex River Plate, fue titular en el primer partido de pretemporada del City y disputó 75 minutos junto a sus nuevos compañeros.

Luego del eNcuentro, "Pep" Guardiola elogió al atacante del seleccionado argentino y también a Marcelo Gallardo por el trabajo que hizo con su nuevo refuerzo.

"Los nuevos jugadores, especialmente Julián, estuvieron asombrosos. Lo que hizo en River Plate y su impacto en el fútbol argentino fue estupendo. Es un jugador joven que nos brindará algo increíble en el tiempo", destacó "Pep".

"En defensa es similar a Gabriel (Jesús). Gabriel es el mejor, pero estuvo muy cerca a como lo hace él. Es intuitivo, agresivo e intenso", destacó sobre la presión en ataque del cordobés en comparación con el brasileño.

"Con la pelota es absolutamente increíble. Puede tener la pelota y también la puede pasar, puede asistir...Tenemos la sensación de que firmamos a un joven clase top", aseguró.