Es inevitable. Por más que Nibali, Boonen o Garivia sean las máximas figuras que adornan el pelotón, los candidatos para los sanjuaninos siguen siendo los mismos. El tricampeón Laureano Rosas (Selección Argentina), Juan Pablo Dotti (SEP San Juan) y Ricardo Escuela (A. Virgen de Fátima) son los mimados por los fanáticos locales, pero ayer sólo uno -Dotti-, logró terminar la etapa como lo tenían planeado. Por un error de la organización y falta de señalización, en los últimos mil metros gran parte del pelotón no bajó por la Avenida y continuó por el lateral de Circunvalación por lo que tuvieron que devolverse para pasar la meta. En ese numeroso grupo se encontraba Rosas y Escuela.



Laureano, que llegaba bien ubicado para tratar de pelear el sprint, expresó su amargura: “Una lástima que pase eso, entraron los del Etixx solos, esperemos que no haya tiempo extra para nadie. Me queda amargura pero estoy tranquilo porque me sentí muy bien, queda una semana por delante”, contó quien sabe que en la crono de mañana y la etapa del Colorado del viernes estará la clave.



Dotti, en tanto, sí entró en el pelotón y calificó como positivo el balance post etapa: “Las sensaciones fueron muy buenas a lo largo de la etapa, era mi objetivo terminar bien y entero para apuntarle a mi primer objetivo que es la crono”, sostuvo el bolivarense. Ambos coincidieron en que el apoyo de los sanjuaninos hacia ellos sigue siendo el mismo. Y claro, ambos ya saben lo que es la Vuelta y por más que el pelotón esté plagado de estrellas del primer mundo, ellos -y también Escuela- se prepararon para estar a la altura y hoy tendrán una nueva chance de demostrarlo.

Rosas. El cariño entre la gente y Laureano sigue intacto. El florense terminó molesto por el error del final.

Dotti. El de Bolívar es otro de los mimados por el público. El “Flaco” le apunta con todo a la CRI de mañana.

Escuela. El “piquetero” se equivocó como gran parte del pelotón y tuvo que regresar por detrás del escenario.

