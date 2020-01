El presidente de Boca, Jorge Ameal, dijo ayer que el club investigará la denuncia efectuada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que involucra a la empresa estatal Aysa con pagos que realizaba a los anteriores directivos.

Massa dijo a C5N que Aysa le pagaba $3.200.000 por mes a la dirigencia de Boca que encabezaba Daniel Angelici, para destinarlo al ingreso de periodistas e invitados a los partidos que se jugaban en la Bombonera.

"Hoy aparecieron cosas muy tristes, como que Aysa aportaba dinero, una cosa que no se puede entender, involucrando a periodistas, que tampoco es bueno, porque no le hace bien a Boca. Lo investigaremos", prometió Ameal. Otro tema que investigará la nueva conducción boquense apunta a la posible salida del juvenil defensor Santiago Ramos Mingo, quien con el pase en su poder seguiría su carrera en el Barcelona B. "El chico Ramos Mingo no puede quedar libre dentro de seis meses, nosotros vamos a buscar a los responsables de adentro y de afuera del club. Nadie va a hablar al Barcelona para ofrecer un juvenil porque sí. Vamos a ser duros con este tema", explicó Ameal.

"Hoy dicen que el jugador no tiene representante, que antes era Adrián Rouco, y que ahora lo representan los padres", dijo el dirigente". "En la campaña electoral yo decía que había que arreglar los problemas internos y externos. Para tener proyectos de fútbol amateur no te pueden pasar este tipo de descuidos. Ramos Mingo es un jugador distinto y el tema merece ser investigado", agregó.

También parece avecinarse un problema por la situación de otro juvenil, Nahuel Molina, quien podría quedar libre en junio y que si no renueva su vínculo podría no ser tenido en cuenta por Miguel Russo. "El jugador nos interesa. Espero que recapacite y que entienda que es muy importante jugar en Boca. Estos casos que vas prestando de club a club y no le hacés contrato terminan así. Por eso, cuando el hincha se pregunta ¿qué pasó con el fútbol amateur en Boca estos últimos años? Pasaron estas cosas", sostuvo Ameal con visible enojo.

Refuerzos

Sin apuro

Ameal también hizo referencia a las posibles llegadas de jugadores en este mercado de pases: "En concreto todavía no hay nada. Los periodistas están más ansiosos que nosotros los dirigentes y los hinchas", sostuvo en conferencia.