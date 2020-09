Jorge Amor Ameal defendió a Boca en medio de la polémica que se originó por el viaje del plantel para el partido del jueves frente a Libertad. “Lo que hicimos fue trabajar dentro de la ley. Hicimos todo lo que corresponde para no crear un problema. Estamos a favor de la salud”, afirmó a TNT Sports.

El presidente xeneize explicó que “por recomendación de la Conmebol, hubo una comunicación con el Ministerio de Salud Pública de Paraguay para plantearle la problemática”. Además, agregó: “Se dictaminó que aquellos a los que se considera recuperados a los efectos sanitarios tendrán la posibilidad de entrar al país y jugar. El trámite requiere confirmar los 14 días a partir del PCR positivo y una declaración jurada de nuestros médicos”.



Con respecto al reclamo de Libertad, el máximo dirigente de Boca se mostró molesto. “No escuché ni vi nada. Estamos metidos en nuestros problemas. Ahora bien, de ser solidarios a esto… no queremos tener ventaja deportiva. Los partidos se ganan y se pierden en la cancha”, manifestó.



“La salud es importante para todos. Esto es una pandemia, un desastre, y no queremos contribuir a que la gente se infecte. Los que están en condiciones jugarán y los que no lo estén, no lo harán”, expresó Ameal. En tanto, añadió: “Nos falta rodaje, pero había que empezar. Hay una desventaja, pero confiamos muchos en nuestros jugadores y cuerpo técnico. Este club siempre es candidato y así debe ser. Nos decían que era imposible ganar el campeonato anterior y lo hicimos. Vamos con mucha fe al partido del jueves”.

¿VIAJARÁ RUSSO A PARAGUAY?

El presidente de Boca dejó en claro su postura sobre la presencia del entrenador en el partido ante Libertad, que se jugará el jueves a las 21 en Asunción. “Me gustaría que no viaje, pero será su decisión y nosotros la respetaremos. Todos los días hablamos y le digo lo mismo”, deslizó.



Fuente: TyC Sports