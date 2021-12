Cuántas veces ellos viajaron por distintos lugares del mundo para poder competir en un Ironman. Pero eso que parecía una utopía dejará de serlo. El Ironman 70.3 aterrizará en San Juan el 22 y 23 de marzo próximo y marcará una antes y un después en el triatlón local y nacional. Eduardo Cerimedo, Pedro León, Beatriz Lund, Alejandro Coto y Miguel Sánchez (ausente), son los sanjuaninos que ya compitieron en esta prueba y por eso manifestaron que será un sueño cumplido poder ser ahora los anfitriones.

"Es un privilegio tener un Ironman en San Juan. Será la primera vez que nuestros afectos puedan vernos en acción, siempre cada vez que nos tocó viajar por el mundo debían seguir el minuto a minuto a través de una aplicación", manifestó Bety Lund, quien a sus 57 años y siendo ya una profe de Educación Física jubilada se dedicará a conseguir uno de los pasajes para el Mundial. Es que esta prueba repartirá 45 slots para Utah en Estados Unidos. También irá por la clasificación Alejandro Coto, el médico que a sus 59 años se rebusca unas horas entre consultorio y consultorio para poder entrenar. "No hay nada más lindo como correr en la tierra de uno y conociendo toda la geografía", comentó quien ya disputó varios mundiales y esta vez, inmerso en la categoría 55-59 años junto a su colega Miguel Sánchez, irán buscando otra vez un Mundial.

No serán esos los objetivos de Pedro León y Eduardo Cerimedo, que si bien están trabajando en torno al Ironman, hoy lo miran desde afuera, Cerimedo siendo el presidente de la Federación Sanjuanina de Triatlón y León dedicándose de lleno a entrenar atletas que debutarán en la prueba de marzo. "Es una competencia tan pero tan importante que necesitás entrenarte bien. Hoy el ojo está puesto en que todo salga bien, San Juan va a impresionar a los extranjeros que vengan", comentó Cerimedo, quien también cuenta con más de 30 participaciones en la franquicia y dos mundiales. "Es una carrera que tiene muchos secretos, mucho entrenamiento oculto, muchas cosas que tenés que tener en cuenta que si no lo has vivido es muy difícil que lo llevés a la práctica. Es muy importante la comida, la bebida, el ritmo de carrera", comentó León, quien fue a seis mundiales y tres de ellos en Hawai con la distancia larga.

Los cuatro anduvieron por lugares inhóspitos y saben que San Juan marcará un antes y un después: "El Ironman se corre en las mejores 200 ciudades del mundo pero San Juan tendrá una particularidad porque será la primera vez que una carrera conecte la zona de diques y montaña con el casco urbano", manifestó Cerimedo. "He visto ciudades que han crecido gracias a esta competencia, es increíble cómo se respira la carrera en toda una semana", agregó Coto.

De San Juan saldrán 45 pasajes al Mundial

El Ironman, la carrera que nació en Hawaii y que combina natación, ciclismo y carrera a pie, se disputará por primera vez en San Juan y será en la modalidad 70.3 (un formato reducido y conocido como medio Ironman). En total tendrá 1,9 kilómetros de natación en las aguas del dique, 90 kilómetros de ciclismo uniendo la zona de los diques con la ciudad y 21 kilómetros de atletismo recorriendo los puntos más importantes del centro sanjuanino. El evento se realizará el 26 y 27 marzo y ya tiene abiertas sus inscripciones desde hace unas semanas en el sitio web: www.ironman.com/im703-san-juan.

La competencia tendrá cupo limitado y serán 1.200 los triatletas que puedan disputarlo (se prevé que unos 150 serán sanjuaninos). Llegarán atletas de todo el mundo pensando en lograr los pasajes para la cita mundial. Es que el Ironman 70.3 San Juan otorgará 45 slots para el mundial de la distancia, que se realizará en Utah, Estados Unidos, en octubre de 2022.