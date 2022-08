Campeón del Torneo de Invierno, hace rato clasificado al Regional Amateur y liderando el torneo local que se encuentra en disputa. Ese gran presente en lo futbolístico de Atlético Unión, contrasta ampliamente con el presente institucional. Este sábado, su director técnico Gastón Solera se despidió del plantel de la Primera y el viernes por la noche le había presentado la renuncia al presidente Daniel "Rony" Peña.

Además, la hinchada del Azul se manifestó en el club con banderas y cánticos pidiendo por la salida de Peña y amenazan con impedir que se jueguen las finales del fútbol femenino en el "12 de Octubre" previstas para este domingo.

"Me duele en el alma irme pero me voy por cuestiones pura y exclusivamente dirigenciales. No es algo personal contra el presidente pero no puede ser que un club de fútbol tenga un solo dirigente, eso no puede pasar", expresó Solera quien comentó que el viernes por la noche le presentó la renuncia a Peña. "Hace tiempo que vengo pidiéndole que arme una Comisión Directiva. No es pedir locuras, es pedir que haya gente que esté cuando un jugador necesite algo, que se comprometa en mejorar las condiciones del campo de juego. Necesitamos planificar una pretemporada y asegurar un presupuesto del plantel para lo que viene, al menos hasta diciembre. Los jugadores tienen una incertidumbre enorme", expresó el DT.

Peña le pidió a Solera que revierta la decisión pero aún así, el DT se despidió de sus dirigidos en La Bebida, después de ganarle a Rivadavia esta tarde. "Hace tres meses hubo una reunión donde estuvo gente que iba a conformar una Comisión Directiva pero después no pasó nada. Nosotros estábamos jugando instancias decisivas y nos focalizamos en eso pero el día después de salir campeones me reuní con Peña y volví a reclamar eso", comentó Solera quien recalcó la labor de Aguzzi, el dirigente fallecido hace una semana: "Él estaba siempre con el plantel para lo que necesitara pero nos dejó hace unos días y eso le sumó mayor preocupación al plantel", manifestó.

¿Si hay chances de revertir la decisión y seguir? Solera afirmó que fue determinante con Peña: "No estoy abierto al diálogo, estoy abierto a realidades. Quiero que haya soluciones. Me despedí del plantel pero si tengo que seguir la única forma sería que venga un grupo de gente, que se pare frente al plantel y se comprometan. Que los jugadores puedan tener esa tranquilidad que hoy no tienen", manifestó.

DIARIO DE CUYO intentó comunicarse con Peña, sin éxito.

LA HINCHADA PROTESTÓ

Mientras el equipo jugaba en La Bebida, en la sede del "12 de Octubre" integrantes de "La Famosa", la hinchada de Unión, se reunieron en el club para pedir por la salida de Rony Peña. "Peña andate, renuncia, ladrón", se leía en el "trapo" que colgaron. Además este medio conoció que los hinchas volverán a convocarse este domingo e impedirán que se jueguen las finales del fútbol femenino, previstas para este domingo desde las 10.30 de la mañana y que se extenderán durante toda la jornada.