La sorpresiva respuesta del capitán de Benín cuando le preguntaron por Lionel Messi: "No lo idolatro"

Steve Mounié es el capitán de Benín, el rival al que enfrentará a la Selección argentina el martes en el partido despedida de Lionel Messi. Aunque no podrá jugar debido a una lesión, decidió viajar junto a sus compañeros y, en las horas previas al duelo en el Monumental, sorprendió con su respuesta a una pregunta sobre el rosarino.

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“No idolatro a nadie, no idolatro a Lionel Messi”, dijo Mounié en una entrevista que dio al medio africano Mega Sports Media. Y agregó: “En mi carrera, cuando jugué contra grandes jugadores, nunca pedí una camiseta”.

El capitán de Benín se definió como una fanático del deporte que disfruta de ver jugar a las grandes estrellas, pero que no genera un vínculo de admiración: “Me apasiona el fútbol y me encanta ver jugar a los buenos jugadores, observar lo increíblemente bien que juegan”.

Sobre su viaje a la Argentina pese a no poder disputar el amistoso por una molestia física, explicó: “Vine a para eso: a ver qué va a hacer (Messi)”. Y, sobre lo que espera del capitán argentino, dijo: “Debe disfrutar este momento como futbolista y como alguien que ha hecho tanto por el fútbol durante muchos años. Se merece un momento para disfrutarlo”.

Finalmente, de manera muy escueta, comentó a qué tipo de rival se enfrentará el equipo dirigido por Lionel Scaloni. “Somos un equipo muy disciplinado”, remarcó.

Mounié aprovechó el viaje a Buenos Aires para visitar un lugar icónico para el fútbol argentino: la Bombonera. Subió una foto a su cuenta Instagram, acompañada de una canción de aliento al conjunto Xeneize.

Quién es Steve Mounié, el capitán de Benín

Steve Mounié nació el 29 de septiembre de 1994 en Parakou, Benín, aunque construyó casi por completo su trayectoria futbolística en Europa. El delantero, de 1,90 metro, se destaca especialmente por su potencia física y su capacidad para imponerse en el juego aéreo. Sus primeros pasos los dio en las categorías juveniles del Montpellier, en Francia.

Su estreno como profesional se produjo en 2015, cuando fue cedido al Nîmes Olympique, que por entonces competía en la segunda división francesa. Allí comenzó a hacerse un lugar y terminó la temporada con 11 tantos en 33 presentaciones. Ese rendimiento le permitió regresar a Montpellier para la campaña 2016-17.

En su vuelta al club francés, Mounié protagonizó su mejor temporada hasta ese momento: anotó 15 goles en 38 partidos entre todas las competiciones. Sus actuaciones llamaron la atención de distintos equipos ingleses y, en 2017, fue contratado por el Huddersfield Town, recientemente ascendido a la Premier League.

El atacante permaneció tres temporadas en Inglaterra y fue parte del plantel que logró conservar la categoría durante su primera campaña en la máxima división. Con la camiseta de Huddersfield acumuló 59 encuentros en la Premier League, antes de emprender nuevamente el regreso a Francia.

En 2020 se incorporó al Stade Brestois, donde atravesó uno de los períodos más destacados de su carrera. Durante cuatro temporadas superó el centenar de partidos en la Ligue 1 y se consolidó como una de las principales cartas ofensivas del conjunto francés. Su ciclo tuvo un punto culminante en la temporada 2023-24, cuando Brest sorprendió al finalizar tercero en el campeonato y obtuvo una histórica clasificación a la Champions League.

Al año siguiente, Mounié cambió nuevamente de destino y desembarcó en Alemania para vestir la camiseta del FC Augsburg. El delantero acordó un vínculo hasta 2027 y continuó así su recorrido por las principales ligas europeas. En la temporada 2025-26 fue cedido al Alanyaspor de Turquía y, tras finalizar ese préstamo, regresó recientemente al conjunto alemán.