Llegó el día: Lionel Messi se despide de la Selección Argentina ante Benín

Llegó el día que durante años parecía imposible imaginar. Lionel Messi jugará este martes su último partido con la Selección argentina , cuando el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrente a Benín desde las 20 en el estadio Monumental. El encuentro será el cierre de una etapa de más de dos décadas y estará acompañado por distintos homenajes al capitán.

La sorpresiva respuesta del capitán de Benín cuando le preguntaron por Lionel Messi: "No lo idolatro"

El amistoso tendrá como escenario un Monumental completamente colmado . Las entradas se agotaron rápidamente y la jornada comenzará varias horas antes del partido, con actividades para los hinchas, shows musicales y una serie de reconocimientos para el futbolista que marcó una época con la camiseta argentina.

Messi llega a su despedida con 207 partidos disputados, 125 goles y 68 asistencias con la Selección argentina. A lo largo de su recorrido conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de convertirse en el máximo goleador histórico del seleccionado.

Su historia con la camiseta argentina comenzó en 2005 y atravesó diferentes etapas, desde las críticas y las frustraciones de sus primeros años hasta convertirse en el líder del equipo que consiguió los principales títulos de la última década. Ahora, con 39 años , cerrará oficialmente su ciclo internacional ante los hinchas argentinos.

La jornada comenzará mucho antes del partido. Las puertas del estadio se abrirán a las 16 , mientras que desde las 17:30 comenzarán los espectáculos musicales programados para acompañar la previa. Entre los artistas anunciados aparecen Un Poco de Ruido, Sebastián Mendoza, Román El Original, Amar Azul, Q' Lokura y Damas Gratis .

Además, las pantallas internas del Monumental mostrarán una selección de los goles más recordados de Messi con la camiseta argentina, en una propuesta especialmente preparada para la despedida. El homenaje continuará durante y después del encuentro, con un show de drones y fuegos artificiales previsto para el cierre.

Argentina enfrenta a Benín

En medio de toda la emoción, Argentina tendrá que disputar un nuevo amistoso internacional. Benín será el último rival de Messi con la Selección, en un partido que comenzará a las 20 y será transmitido por TyC Sports.

El seleccionado africano también llega con la expectativa de participar de una noche histórica. Para los argentinos, en cambio, el resultado quedará inevitablemente en segundo plano frente a lo que ocurrirá después del pitazo final: la despedida de Messi de la camiseta que vistió durante 21 años.

Después de tantas noches inolvidables, títulos, goles y momentos que quedaron en la historia del fútbol argentino, el Monumental será esta noche el escenario de la última función del capitán. Llegó el día de decirle adiós a Leo.