El emotivo posteo de Lionel Messi en la previa de su despedida: "Momentos especiales que sé que voy a extrañar"

A pocas horas de su último partido con la Selección argentina, el capitán compartió un álbum con postales de su última práctica en Ezeiza. Con un mensaje íntimo y fotos junto a todo el plantel, palpita el duelo de este martes frente a Benín en el Monumental.

En la antesala de una noche que promete quedar grabada a fuego en la historia del deporte nacional, Lionel Messi utilizó sus redes sociales para compartir sus sensaciones más íntimas. A través de su cuenta de Instagram, el capitán publicó este lunes un álbum compuesto por seis fotografías de lo que fue su último entrenamiento con la Selección argentina en el predio de Ezeiza, horas antes de disputar su encuentro número 208 con la camiseta Albiceleste.

Junto a las imágenes, el rosarino dejó un mensaje breve pero profundamente conmovedor: “Momentos especiales que sé que voy a extrañar…”. El partido de este martes, desde las 20:00 frente a Benín en el estadio Monumental, marcará su primera presentación oficial desde aquella definición en Estados Unidos.

Las fotos del adiós: compañerismo y luz de atardecer Las postales elegidas por el 10 retratan fielmente el clima de camaradería y nostalgia que se vivió en el predio de la AFA. En dos de las imágenes principales, capturadas bajo la cálida luz del atardecer, Messi posa sonriente junto a la totalidad del plantel y el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, reflejando la unión de un grupo que marcó una era dorada.

Las restantes capturas devuelven la esencia pura del capitán: en movimiento, con la pelota dominada durante los ejercicios tácticos y disfrutando de sus últimos minutos de fútbol informal con sus compañeros.