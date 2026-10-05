Alfred Bridge, palabra autorizada para hacer vivir el Mundial de Paraguay con Diario de Cuyo

Campeón olímpìco en Barcelona 92, campeón mundial en Recife 1995, pionero en la cobertura via web del hockey de San Juan, dirigente, apasionado. Uno de los que sabe del hockey sobre patines en la provincia, empezó a vivir una faceta distinta. Es que Alfred Bridge entró con todo en la vida del periodismo deportivo para ofrecer la cobertura del Mundial de Paraguay a través de DIARIO DE CUYO. Y eso, además de ser uno de los desafíos de su permanente renovación personal, tiene mucho de orgullo para el ex-aquero de los seleccionados nacionales.

'Es un orgullo enorme. Ser parte de la historia tan grande que tiene DIARIO DE CUYO para los sanjuaninos, para el deporte nuestro, es algo muy movilizador. Me siento casi más que privilegiado porque opinar, hablar, escribir de esto que es mi pasión, de algo que me gusta tanto, es único. No me puedo quejar y será el desafío de estar mostrando a través del diario que es tan querido por los sanjuaninos, lo que intentaremos desde Paraguay`', contó Alfred. 'Es un orgullo enorme. Ser parte de la historia tan grande que tiene DIARIO DE CUYO para los sanjuaninos, para el deporte nuestro, es algo muy movilizador. Me siento casi más que privilegiado porque opinar, hablar, escribir de esto que es mi pasión, de algo que me gusta tanto, es único. No me puedo quejar y será el desafío de estar mostrando a través del diario que es tan querido por los sanjuaninos, lo que intentaremos desde Paraguay`', contó Alfred.

Pero todo tiene su historia detrás y Bridge no es un improvisado en el periodismo especializado: "Esto se dio a partir de aquella página en internet que era Hockey San Juan, que mostró todo el movimiento del deporte en esos primeros tiempos del furor del internet. Yo nunca me mostré, estaba detrás sin protagonismo porque al tener múltiples actividades relacionadas con el hockey como dirigente, como allegado a la Federación Porteña, decidí que no era necesario mostrarme, ponerle mi cara al producto. Ahora, me animaron a salir de ese segundo plano y ser enviado de DIARIO DE CUYO es el primer gran desafío", expresó.

Ya metido en lo que el Mundial de Paraguay puede ser para los seleccionados argentinos, Bridge fue analizando uno por uno a los equipos que están en Asunción: "Los chicos del Sub19 se van a recuperar rápido. La caída con España sirvió para mostrar las diferencias en la competencia de cada liga, pero los argentinos tienen ese plus que los ayuda a asimilar estas derrotas (1-6 con España) y seguramente será lección aprendida. Pero en el Sub 19 al no tener el peso de buscar clasificación porque pasan todos, te da margen para ese error y para que no se repita".

Mirando a las chicas de la Selección Femenina, Alfred hizo un análisis más crudo: 'Esta difícil el grupo para las chicas. Están todas las selecciones poderosas en la misma zona y solo avanzan dos. Argentina es candidata pero claro, con este sistema y como les tocó la zona, no hay margen de error alguno. Una caída, es fatal y ellas lo saben pero tienen argumentos como para estar en la pelea grande'.