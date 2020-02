Luis Ardente estuvo presente en el stand de la Secretaría de Deportes de la Fiesta Nacional y opinó sobre el presente de San Martín en la Primera Nacional y hasta dejó un panorama de cómo imagina su vida personal una vez que se retire del fútbol profesional.

Al referirse a la situación del plantel, el arquero dijo que "sabemos que no es lo que esperábamos, nos pasó en el torneo pasado. Lo que sí estamos confiados en que tenemos buenos jugadores, buen plantel, tenemos que empezar de cero con otro técnico y buscando el resultado necesario que es obtener los tres puntos dentro de la cancha. Siempre el primer responsable es el técnico pero nosotros estamos tranquilos en que vamos a levantar, recuperaremos la confianza y ganando se solucionan un montón de cosas. Con una rachita de tres o cuatro partidos podemos a estar peleando el campeonato".

Al ser consultado sobre la categoría, Ardente admitió que es muy difícil. "Por ahí hay gente que no sabe que debemos hacer 26 horas para jugar un partido en Puerto Madryn o que jugamos en canchas en las que no estamos acostumbrados. Estamos en el Nacional B y es así. El club no está pasando por un buen momento, hace todo a pulmón, y con mucho sacrificio. Todos debemos poner voluntad. Nosotros nos hacemos responsables de la parte deportiva pero hay un montón de cosas que pasan y no se ven, todos esperan el resultado, no lo estamos logrando, esperemos tapar esas cosas y que la gente nos apoye, siga haciéndolo, para que se pueda dar lo queremos".

En el mismo sentido, el capitán de San Martín aseguró que "el Nacional B es duro, complicado y tiene planteles muy buenos que vienen jugando al menos un año de una manera, mismo equipo, entrenador y están ordenados. Eso hace la diferencia. Es el caso de Estudiantes de Río Cuarto (Córdoba), Atlanta (Buenos Aires), Platense (Buenos Aires), Estudiantes de Caseros (Buenos Aires), todos vienen transitando un recorrido juntos. Tienen una estructura y están consiguiendo los objetivos. A nosotros nos está costando, no pensé que la categoría sería tan dura, hay que meterle, seguir trabajando y sacar lo mejor de nosotros".

Sobre su rol de referente de equipo, Ardente explicó que "rápidamente hay que fortalecer el grupo. Somos 30 jugadores que demostramos que queremos estar. Tenemos que ser unidos, hablando nos podemos entender y animándonos unos a otros vamos a lograr que el equipo esté unido. Es la forma para salir de situaciones como estas en la que no conseguís los resultados deseados. El fútbol es así, el primero que se va es el técnico, porque es más fácil echarlo a él que a los jugadores, somos responsables de la situación, pero estamos con la esperanza y positividad para seguir compitiendo y luchando por lograr el ascenso".

Por último, al analizar sus casi 10 años en la provincia vistiendo los colores del club de Concepción, expresó que "fue una experiencia muy linda. Yo vine en 2011 con un contrato de un año y no pensé que esta provincia sería tan cómoda y linda para vivir. Día a día está creciendo y creo que es una de las que más lo hizo en los últimos cinco o seis años. Veo que el gobierno local le presta mucha atención a eso y hay que valorarlo. Se están haciendo cosas muy buenas. Te digo un ejemplo, cuando llegué había un dique vació y hoy son más de tres y se están construyendo otros. Tiene lindos paisajes, la capital está bien acomodada. En mi familia tenemos pensando quedarnos a vivir, estamos muy contentos. Tengo ganas de emprender algo acá, estamos analizando posibilidades. Quiero aprovechar estos dos o tres años que me queden en el profesionalismo y aportar lo mío en la provincia. Estar en San Juan para mí es muy importante".