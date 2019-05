Facundo Ardusso tratará de recuperar el terreno perdido con su única referencia en el Campeonato Argentino y Sudamericano de Súper TC2000 ante su compañero en el Renault Sport, Leonel Pernía. El piloto de Tandil ganó las dos primeras del año, mientras que para el actual campeón, luego de la carrera disputada en General Roca, su equipo trabajó sobre el Fluence, ya que detectaron diferencias con respecto a los otros autos del equipo.



“Al no tener experiencia en esa pista con Súper TC2000 seguramente aparecerán grandes diferencias entre los conjuntos pero, entiendo que pueden darse carreras más entretenidas que en las dos primeras fechas. Vamos a un Circuito Internacional donde, me parece que la categoría va a brindar un gran espectáculo no solamente por la jerarquía del circuito, sino también que por su dibujo”, comentó el actual campeón con respecto al Villicum.



“Con respecto a este tema he conversado con Marcelo Ambrogio y mi ingeniero Alejandro Zaparrat. Me comunicaron que encontraron algunas diferencias comparando mi auto con los otros tres del equipo. Ojalá que se pueda reflejar en la práctica lo que apareció en la teoría. Eso genera buenas expectativas”, deslizó.

Finalmente y sobre su objetivo para el fin de semana “Facu” dijo: “En lo personal voy en busca de un gran fin de semana. Lograr la victoria es mi objetivo. La referencia sigue siendo Leo Pernía claramente pero, teniendo en cuenta todo lo que me contaron sobre los trabajos en mi auto estoy muy entusiasmado porque además, es una pista que me gusta mucho”.