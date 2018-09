La Copa Davis es un torneo que muchas veces se presta a las sorpresas. Sin ir más lejos cuando Argentina la conquistó por primera y única vez, en 2016, eran pocos los que podían presagiar semejante final luego de cuatro series que incluyeron viajes a Gdańsk, Pésaro, Glasgow y Zagreb. Pero para la eliminatoria que se viene entre argentinos y colombianos, en San Juan, las diferencias de jerarquía son evidentes y desde ninguno de los dos lados se niega el contrapunto, que se profundizó tras la baja a último momento de los doblistas Juan Cabal y Robert Farah, recientes semifinalistas en el US Open.

Hoy, en conferencia de prensa, Guido Pella, quien tiene todos los números para ser el segundo singlista, lo resumió bien: "Creo que desde que juego Copa Davis es la primera serie que me toca que en los papeles somos superiores, pero ha pasado que fuimos a series en las que era muy difícil ganar y lo hicimos. Eso nos dejó la enseñanza de que no importa el ranking, no importan las circunstancias, hay que tomar a todos con el mismo respeto".

Por su parte, el capitán colombiano, Pablo González, destacó: "Tomamos esta serie con una gran motivación.Sabemos que la balanza está inclinada para el lado de Argentina, pero creo totalmente en los todos los integrantes de este equipo. Y mientras estemos parados en la cancha vamos a dar todo para ganar la serie".