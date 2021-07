Al grito del cantito futbolero “Olé, olé, olé....Olé, olé, olé olá... Cada día te quiero más”. Así, rompiendo todo tipo de protocolos, los argentinos le dieron alegría, frescura y espontaneidad al desfile inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los regatistas Santiago Lange y Cecilia Carranza Saroli, ganadores de la presea dorada en Vela en Rio de Janeiro 2016, fueron ayer los abanderados de la delegación argentina en el estadio Nacional de la capital japonesa que fue el escenario de una singular celebración que por primera vez en la historia se realizó sin público, a causa de las estrictas medidas de seguridad sanitaria provocadas por la pandemia de coronavirus.

La ceremonia se llevó a cabo en el mismo lugar que fue sede de los juegos de 1964, con aforo para 68 mil personas y contó con mil invitados, entre ellos el emperador Nahurito; la Primera dama estadounidense Jill Biden; y el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

El pebetero olímpico se encendió con hidrógeno para evitar la contaminación.

Uno de los momentos más emotivos para el deporte argentino fue el ingreso de la bandera olímpica llevada por seis atletas, entre ellos la yudoca Paula Belén Pareto, ganadora de la medalla dorada en Rio 2016 y la de bronce en Beijing 2008, en el que será su último Juego Olímpico compitiendo en la categoría de hasta 48 kilogramos. Esta vez no hubo espectadores emocionados en las tribunas ni un diluvio de flashes perpetuando el sublime momento en que los atletas desfilan unidos con un objetivo en común, que es darle inicio a la fiesta más grande del deporte.

El espectáculo comenzó con un hombre acurrucado en el centro del estadio antes de iniciar su marcha, en una metáfora del regreso a la vida. También se proyectó en las pantallas gigantes un video de los atletas entrenando en gimnasios y en su casas, para remarcar las dificultades que padecieron para desarrollarse durante el confinamiento por la pandemia. Tras el lanzamiento de fuegos artificiales, el emperador Nahurito y el alemán Thomas Bach, presidente del COI, se presentaron en el palco cuando ingresaba la bandera de Japón, que fue izada mientras se escuchaba el himno nacional nipón. También se realizó un minuto de silencio en homenaje a los fallecidos por coronavirus. El comienzo del desfile mostró la emoción de los participantes de las 204 delegaciones, sin los atletas de Rusia (sancionada por doping), Corea del Sur y Guinea (no fueron por temor a un contagio de sus atletas).

Argentina desfiló tras el paso de Grecia, que ingresó primera como cuna del olimpismo, seguida por el Equipo de Refugiados, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Argelia. En el cierre se encendió el pebetero en manos de la tenista japonesa Naomi Osaka, como broche de oro a una ceremonia de casi 4 horas de duración, que tuvo un poco de todo pese a que no contó con el calor y el colorido que le hubiera ofrecido el público.

Candelaria sale a escena

Esta noche se producirá el debut en los Juegos de la sanjuanina Candelaria Herrera quien junto al seleccionado argentino de voleibol se medirá ante su par de Estados Unidos. El encuentro se disputará a las 23 horas (TyC Sports). San Juan que está entre las provincias que más deportistas aporta a la delegación argentina con seis atletas, ya debutaron todos. Anoche al cierre de esta edición, Fernanda Pereyra junto a la entrerriana Ana Gallay en beach voley se medían ante Brasil, en tanto que después, Agustín Bugallo con Los Leones debutaban ante España y ya en la madrugada de hoy, Bruno Lima, Federico Pereyra y Matías Sánchez con el seleccionado de vóleibol chocaban ante Rusia. En cuanto a cómo continuará la actividad para los sanjuaninos, quien no tendrá descanso será Bugallo quien junto a Los Leones si bien debutaban al cierre de esta edición, en la madrugada de este domingo jugarán su segundo encuentro ante Nueva Zelanda.

Para hoy, la actividad para los argentinos será con: 06.18 Boxeo: Mirco Cuello vs. Hamsat Shadalov (Alemaña), 16avos de final 52-57 kg; 07.39 Boxeo masculino: Brian Arregui vs. Delante Johnson (EE.UU) 16avos de final 63-69 kg. 08.15 Tenis de mesa: Horacio Cifuentes vs. Yoshua Shing (Vanuatú) / Primera ronda. 08.30 Natación: Virginia Bardach / Eliminatorias 400 medley. 19.00 Surf masculino: Leandro Usuna / Ronda 1 y 2. 21.00 Tiro: Melisa Gil y Federico Gil / Skeet. 22.00 Gimnasia artística femenina: Abigail Magistrati / clasificación.

Emotivo. La delegación argentina se presentó en Tokio con cánticos futboleros.

PREMIOS DE SERBIA

70 mil euros por cada oro



El Gobierno de Serbia anunció que doblará, respecto a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, los premios que otorgará a los deportistas que logren medalla

en Tokio, hasta los 70.000 euros (alrededor de 10 millones de pesos argentinos) para el oro, 60.000 para la plata y 50.000 para el bronce.

La decisión se refiere a los ganadores de las competiciones en deportes en equipo e individuales. En los Juegos Olímpicos participan 86 deportistas serbios, entre ellos el tenista Novak Djokovic, número uno del mundo, y también Ivana Spanovic, campeona europea y mundial de salto en largo en pista cubierta.