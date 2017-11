Toda una hazaña. Argentina dio vuelta un resultado adverso y terminó adueñándose del campeonato sudamericano por primera vez en la historia. Los dirigidos por Placente y con Aimar también en el banco son una gran apuesta a futuro y seguramente darán que hablar dentro de unos años.

A la historia grande del fútbol argentino y en una final soñada. Heroicamente, como se merecen las grandes historias. Argentina venció a Brasil por 3 a 2 en la final del Campeonato Sudamericano Sub-15 y se adueñó por primera vez de ese título. Los pibes argentinos que habían estado 0-2 abajo lograron revertir el marcador en cuestión de minutos y le cortaron la racha al conjunto brasileño que ansiaban con llevarse el pentacampeonato.

Actitud, jerarquía y mucho talento. Esas son cualidades que caracterizan al conjunto dirigido por Diego Placente quien justamente contó como colaborador a Pablo Aimar. Ambos de la escuela de Pekerman, se hicieron cargo del seleccionado apuntando al futuro y eso es justamente lo que sobra: futuro. Esa entrega fue fundamental para revertir el marcador. Es que Argentina no comenzó bien y casi lo paga caro a los 7" del inicio cuando Gabriel Fonseca desbordó y remató potente al arco de Rocco Ríos Novo quien alcanzó a despejar con seguridad. El encuentro se hizo trabado, era mucha la presión de Brasil y Argentina no encontraba la salida. Solo intentos de media distancia era la apuesta de los pibes argentinos que no lograban entrarle al férreo planteo de Brasil. Hasta que a los 33" llegó lo impensado. Un tiro libre para Brasil por la izquierda que ejecutó De Oliveira, la pelota se coló por el costado de la barrera al primer palo y por el centro apareció Kaio Pinto para empujarla al gol. La Argentina fue pura impotencia y solo le quedó esperar el entretiempo.

Ahora con Franco Orozco de entrada Argentina encontró un buen conductor. Pero nuevamente un error le trajo consecuencias porque iban apenas 2" cuando Carvalho desbordó por el centro y en el intento de Flores por sacarla la terminó metiendo en contra en lo que significó el 2-0. Lejos de bajar los brazos y dando muestras de mucha actitud Argentina fue al frente y apenas un minuto después Matías Palacios con una gran jugada individual por la izquierda, marcó el descuento. El envión argentino no paró y rápidamente encontró el empate cuando a los 6" Orozco metió un centro desde la izquierda y Matías Godoy no dudó en marcar el 2-2. Brasil sintió el impacto de los argentinos que recuperaron el juego vistoso que los caracterizó en todo el certamen. Ya con Krilanovich y Benitez también en cancha, Argentina fue al frente, pero Brasil tuvo una chance única a los 27" cuando tras un centro, ningún defensor argentino alcanzó a cerrar y por el centro desde el suelo Fonseca le dio y la pelota se fue a centímetros del palo.

Aun así los dirigidos por Placente no decayeron y a los 35 tras un córner ejecutado por Orozco, por el centro del área apareció Bruno Amione quien de cabeza anotó el 3-2 que le puso la frutilla al postre, el cierre perfecto a una final que los pibes merecieron desde el comienzo. Un campeonato que vale oro, el mejor título para los pibes del futuro...

12 mil personas vibraron en Pocito

Una fiesta abierta a todos. 12 mil personas presenciaron una final única en el Bicentenario. Las plateas Oeste y Este lucieron a pleno en la finalísima del clásico sudamericano que coronó a la Argentina. El calor sanjuanino estuvo presente y de alguna manera influyó para levantar al seleccionado argentino.

Nadie quería perderse una nueva edición del clásico sudamericano más atrapante de los últimos tiempos. Con la gran iniciativa del gobierno provincial de poner la entrada gratis e incluso habilitar colectivos que llevaran al público hasta Pocito, el Bicentenario contó con casi 12 mil personas que le dieron el marco único a la final entre Argentina y Brasil.

En los momentos claves, el público se levantó y con su aliento seguramente influyó para que los pibes lograran revertir el marcador. El cierre fue con fuegos artificiales y muchos papelitos que volaron por el aire y le dieron un marco único a la premiación. Es que fue una fiesta que nadie quiso perderse. Desde el gobernador Sergio Uñac, el presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia, el secretario de Deportes Jorge Chica, el ex arbitro Héctor Baldassi y muchos del ámbito local como Ricardo Dillon y otros referentes del fútbol sanjuanino como Alejandro "Cano" Gómez, Luis Carbajal, Mariano "Petinato" Núñez, quienes incluso trabajaron en el grupo de staff. Todos presentes en una jornada única