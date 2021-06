El seleccionado argentino, escolta invicto en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Catar 2022, se presentará hoy en la ciudad de Barranquilla como visitante de Colombia, que llega de golear a Perú en el estreno del director técnico, Reinaldo Rueda. El partido se jugará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez desde las 20, con el arbitraje del chileno Roberto Tobar, que estará asistido por su compatriotas Christian Schiemann y Claudio Ríos. La cabina VAR será operada por Nicolás Gamboa, de la misma nacionalidad. Para este encuentro, que será transmitido en directo por la TV Pública y TyC Sports, el gobierno colombiano autorizó un aforo de 10.000 personas, el 25 por ciento de la capacidad del estadio, que presentará un nuevo sistema lumínico.



Además, el partido estará controlado por un fuerte operativo de seguridad, compuesto por 4.500 policías, para evitar desbordes ante el convulsionado clima social que vive el país presidido por Iván Duque.



El clima de protestas que atraviesa Colombia hace más de un mes forzó, por caso, la suspensión de la Copa América en ese país y la mudanza de partidos correspondientes a la Copa Libertadores y Sudamericana.



Al margen de contexto actual, Barranquilla es una ciudad de buenos recuerdos recientes para el seleccionado argentino, ya que se impuso en los últimos dos juegos de Eliminatorias Sudamericanas: 2-1 (Lionel Messi y Sergio Agüero) el 15 de noviembre de 2011 con Alejandro Sabella como DT, camino a Brasil 2014; y 1-0 (Lucas Biglia) el 17 de noviembre de 2017, en la gestión de Gerardo Martino, previa a la Copa del Mundo Rusia 2018.



El historial general entre ambos seleccionado también le sonríe a la "Albiceleste", que ganó 19, empató 9 y perdió otras 9 veces en 37 enfrentamientos oficiales.



El equipo de Lionel Scaloni, con una campaña de tres victorias y dos igualdades, ocupa el segundo puesto con 11 unidades, a cuatro del líder ideal Brasil, y también con cuatro de ventaja respecto de Paraguay (4to.), Uruguay (5to, en repechaje).

Scaloni no ocultó su gran molestia

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, habló en conferencia de prensa previa al duelo ante Colombia de hoy a las 20 por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022 y se refirió a la situación de Franco Armani, que nuevamente no pudo viajar con la delegación por seguir dando positivo de covid-19 pese a ya haber superado la enfermedad.



"Lo de Franco a mí me molesta y bastante. Sabemos que no tiene posibilidades de contagiar a nadie, incluso ha jugado con su equipo varios días atrás y hoy no podemos contar con él. La verdad es que es una situación difícil para él, porque quiere estar con el grupo", expresó el entrenador ante los medios. "Lo peor para un futbolista es no poder acompañar a sus compañeros y eso es lo que nos está molestando. No sabemos cuándo estará apto para jugar. Es un problema porque tener a un jugador sin saber cuándo va a estar disponible es difícil y a él en la cabeza no le hace bien. Esperamos que se pueda resolver cuanto antes porque necesitamos que esté en el grupo", añadió más tarde.



Además de Armani, el otro jugador de River que se contagió de covid-19 y está en la Selección Argentina es Gonzalo Montiel, quien tampoco pudo jugar ante Chile pero sí parece estaría disponible ante Colombia. "Gonzalo vino con el tema del covid. En principio está bien, pero hay que estar totalmente seguros de que puede salir a la cancha. Sabemos cómo queremos jugar y lo importante es que los tengamos a todos disponibles. Si están todos bien, la idea la tengo".

EL RESTO DE LAS ELIMINATORIAS

Paraguay examina todo el poderío del único líder



Brasil, líder absoluto de las Eliminatorias Sudamericanas, visitará hoy a Paraguay por la octava fecha en un partido que tiene en vilo a toda la comunidad futbolística del continente, pues se espera que a su término los futbolistas del "Scratch" definan su posición respecto de la Copa América que debe comenzar en su país el domingo próximo. Este encuentro se disputará en el estadio Defensores del Chaco de Asunción a partir de las 21.30, Patricio Loustau actuará como juez principal.

Los seleccionados de Chile y Bolivia, ambos con la necesidad de conseguir un triunfo para acercarse a la zona de clasificación, se enfrentarán hoy desde las 22,30 en el estadio Nacional de la ciudad de Santiago.

Uruguay, en tanto, visitará desde las 19,30 a Venezuela y desde las 18, Ecuador dirigido por Gustavo Alfaro será local del golpeado Perú de Ricardo Gareca, para completar el panorama.