No es ni será un partido más. El clásico Desamparados-Peñarol estará marcado por la crucialidad para todos, pero en especial para un auténtico producto de la cantera puyutana: Luis Argumosa. Lucho, que hizo todas las inferiores en Desamparados, enfrentará por primera vez al club que lo formó. Es un clásico aparte, un partido especial, en una semana especial como Argumosa mismo la definió: "Es todo muy especial. Llegamos con esa presión de saber que es un clásico definitorio para nosotros y lo encaramos así. En lo personal, será volver al club que me dio todo pero para enfrentarlo por primera vez de manera oficial, con todos esos sentimientos y recuerdos que estarán en el medio. Lo vivo intensamente y lo disfruto. Quiero dejar todo, como siempre, y saber que sea cual sea la camiseta que me toque defender, siempre voy a ofrecer lo máximo de mi parte".

El arranque de Peñarol no ha sido el esperado y Luis sabe que llegan más presionados: "Nos costó acomodarnos y mucho ha tenido que ver las expulsiones. Contra Villa Mitre quedó ese sabor agridulce porque habíamos comenzado muy bien, con marcador abierto a nuestro favor y otra vez tuvimos que remar en desventaja numérica. Nos han complicado las expulsiones pero no es pretexto".

En su presente, tener la continuidad que todo jugador necesita no es un dato menor y el volante lo analiza: "Tuve la suerte de poder jugar los cinco partidos del Federal A. Eso ayuda y se que puedo rendir más a lo que necesite el equipo pero creo que en mi balance personal, no hay muchas quejas. Solo hay que seguir trabajando para mejorar en cada práctica y en cada partido".

Y pensando en el domingo, Luis se imagina el final de esa tarde: "Espero estar feliz, tranquilo disfrutando el haber jugado un clásico que pocos tienen ese privilegio. Pero además, conforme con haber entregado todo y contento por un triunfo que necesitamos para poder despegar de una vez. Será un partido duro, intenso, un clásico que no admitirá errores y espero poder disfrutarlo al máximo".

Monson Brizuela será el árbitro del clásico



Confirmado el horario del domingo a las 15 para el clásico que se jugará en el Serpentario en partido válido por la sexta fecha de la Zona A del Torneo Federal, se conoció la terna arbitral que dirigirá Desamparados-Peñarol. Diego Monson Brizuela, de Río Tercero, será el juez principal del cotejo y tendrá como asistentes a Federico Cano, del Valle Viejo, y a Guido Medina. Recordando que será sin público y con estricto protocolo sanitario por la pandemia del Covid-19.