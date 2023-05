Volvió a San Juan después de haber pasado por varios clubes y el destino fue Chimbas. Peñarol le abrió las puertas y él no lo dudó. Luis Argumosa regresó al Bohemio con el objetivo de pelear cosas importantes y si bien el inicio y presente no es el mejor, el defensor sanjuanino se ilusiona con salir adelante y está convencido que ese paso lo darán este sábado cuando Peñarol reciba a Atenas de Río Cuarto.

El encuentro válido por la 9na fecha del Federal "A", puede ser clave para los chimberos. "Sabemos que tenemos que ganar, como sea, otra cosa no sirve", expresa el oriundo de la Villa Lourdes. Es que después del primer triunfo del torneo conseguido ante San Martín de Mendoza después vino la derrota sobre la hora en Las Heras ante Huracán. Hoy ocupan el último lugar en las posiciones junto a Estudiantes de San Luis, que tendrá la difícil misión de visitar al puntero Argentino en Monte Maíz. Por eso una victoria del Bohemio y un empate o derrota de los puntanos, le permitirá al chimbero salir del último lugar en las posiciones.

El mal inicio en el certamen es análisis de Argumosa, quien se muestra más que convencido con que el presente mejorará: "Es un equipo totalmente nuevo y por eso sabíamos que nos iba a costar arrancar, en esta categoría te tenes que hacer fuerte de local porque es ahí donde marcas la diferencia. Creo que partido a partido vamos a ir mejorando, en el partido contra HLH jugamos bastante bien y ese es el camino. De esto se sale a base de resultados, no hay otra fórmula, con esos resultados se trabaja mejor en la semana", sostiene Argumosa ilusionado con que el Bohemio mejorará su andar.

El futbolista de 28 años, viene de jugar en Altos Hornos Zapla. No le tocó arrancar desde el inicio pero con el paso de las fechas fue teniendo buenas actuaciones cada vez que Bove decidía meterlo desde el banco y Lucho no lo defraudó por eso este sábado irá nuevamente como titular: "Venía trabajando hace tiempo, entrenando duro para poder estar en el once titular. Sabía que cuando llegara la chance tenía que estar preparado y así fue, me tocó entrar en un partido de visitante y creo que hice bien las cosas y me mantuve en el once", expresó haciendo referencia a su actuación ante los mendocinos.

Conocedor de la categoría por haberlo jugado también con Desamparados e Independiente de Chivilcoy, el lateral derecho dice que la localía es clave en el certamen, sobre todo en esta edición donde se cambió el formato y ahora los equipos se enfrentan cuatro veces en la fase clasificatoria: "Los equipos que se hacen fuerte de local son los que hacen la diferencia, hoy jugar de visitante cuesta más, por eso si sacas un punto de visitante es como un triunfo y eso hay que valorarlo. Es una zona muy pareja donde pocos equpos marcan la diferencia", aseguró.

Sobre el encuentro ante Atenas de Río Cuarto, Argumosa expresó: "El partido contra Atenas será parejo, son un equipo duro que mete y presiona en todas las líneas. De local tenemos que salir a buscarlo, si estamos enfocados podemos sacar un buen resultado. Es vital no dejar escapar más puntos en nuestra cancha. Es un partido clave para poder salir del fondo de la tabla, otra cosa no sirve", se ilusionó.