Desamparados flexibiliza las medidas para los hinchas: permitirá el ingreso de banderas e instrumentos

La dirigencia de Desamparados lo oficializó hoy de cara al choque de este viernes por la noche ante Carpintería.

Sportivo Desamparados continuará con el Programa Tribuna Segura. Tras la gresca de hace unas semanas, este lunes hubo avance en la causa.

Luego de semanas marcadas por la violencia, el Club Sportivo Desamparados anunció una flexibilización en las condiciones de ingreso al estadio: volverán a permitirse banderas e instrumentos, en un intento por recuperar el clima habitual en las tribunas. Se aplicará este viernes por la noche cuando el Víbora reciba a Carpintería desde las 21.30 horas.

El encuentro por la 12da fecha del Torneo Local se disputará en Puyuta y tiene a Desamparados hoy siendo puntero. Por eso, la dirigencia apostó a esta flexibilización como un intento de equilibrar seguridad y clima futbolero, en un contexto todavía sensible, donde el club busca dejar atrás los episodios de violencia sin resignar la identidad de su hinchada.

El anuncio se da a más de un mes de los incidentes que sacudieron al entorno del club, cuando episodios de violencia dejaron como saldo un hincha herido de bala y otro simpatizante que posteriormente fue condenado. Aquellos hechos derivaron en un endurecimiento de los controles y restricciones en los accesos.

En este nuevo escenario, la dirigencia optó por dar una señal de apertura, aunque manteniendo los mecanismos de control. En ese sentido, continuará vigente el programa Tribuna Segura, por lo que se solicitó a los asistentes concurrir con la documentación correspondiente y colaborar con los operativos.

Duelo clave para Desanparados La fecha 12 del Apertura local comenzará este viernes. Desde las 21.30 horas de este viernes en Puyuta y con Gabriel Marconi como juez, Sportivo Desamparados será anfitrión de Carpintería. El Puyutano es líder junto a Unión y con un encuentro menos, mientras que el Celeste pocitano lucha por salir del fondo de las posiciones, cuenta con 10 puntos y solo ganó dos partidos en lo que va del torneo. Para el Víbora será clave ganar para seguir mandando sin depender de lo que ocurra en Villa Krause.