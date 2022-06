Con gol de Sebastián Lomónaco de penal para los locales y de Gonzalo Goñi en contra para los cordobeses, el empate entre ambos fue justo porque evidenció la falta de creación y definición en los dos, que navegan desde hace tiempo en la improductividad, al punto tal que ninguno de los dos ha ganado aún en el certamen.



Arsenal arrancó con un 4-4-2 tradicional mientras que el portugués Caixinha apostó por un 4-3-1-2: así se prestaron la pelota en el primer tiempo, aunque al principio los dos salieron urgidos y ansiosos e intentaron llegar a las áreas a pesar de las imprecisiones y la falta de criterio a la hora del manejo de la pelota.



En el primer tiempo los arqueros no tuvieron mucho trabajo. Pero sobre el cierre Ibáñez, dentro del área cordobesa, lanzó un centro; la pelota pegó en el codo de Malatini; el árbitro Luis Lobo Medina sancionó sin consultar al VAR y Lomónaco canjeó la falta por un gol para Arsenal.



En el segundo tiempo Talleres se fue encima de Arsenal y Michael Santos y Federico Girotti convirtieron en figura a Alejandro Medina, el arquero local, con un par de intervenciones.



El empate de Talleres fue producto de un "blooper" de Goñi, que primero intentó despejar y se la sirvió a Michael Santos, que definió con mucha calidad, la pelota golpeó en el palo y le pegó al zaguero para meterse en el arco.



Ambos técnicos realizaron cambios y entre ellos se destacó el ingreso de Facundo Kruspzky para el local y de Héctor “Rayo” Fértoli para los cordobeses. El ex San Lorenzo le permitió a la T manejar la pelota y alimentar mejor a los delanteros y así no ceder a la presión que ponía a Arsenal cerca de Medina.



Por el lado de Kruspzky, tuvo dos intervenciones que casi le dan la victoria a Arsenal, aunque en una sola de ellas fue necesaria la intervención de Guido Herrera.



Sobre el final Lomónaco desperdició una oportunidad dorada ante Herrera, cuando definió muy mal y solo ante el arquero.