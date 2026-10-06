El adiós de Messi: San Juan no se alejó del sentimiento mundial de gratitud y admiración

No habrá otro igual. Distinto a todos, enorme en la cancha, gigante en la vida. Especial, único y argentino... Así lo volvieron a definir las personalidades del deporte de San Juan que cuando decidieron vivenciar el último día de Leo Messi en la Selección Nacional, no pudieron apartarse de la admiración mundial y de la gratitud eterna.

Viviana Chávez: 'Estamos en un momento histórico viviendo un privilegio que solamente lo asumimos cuando se está terminando. Fue y será extraordinado, aunque a los argentinos nos costó entender que era humano. Fuimos crueles en un momento, queríamos cosas de Maradona, pero el demostró que Messi es Messi. Nos demostró que la excelencia no tiene porqué ser revalidada siempre. Nos enseñó mucho más como persona que como futbolista. El legado más grande que nos deja es que la vida real se parece mucho al fútbol, que la perseverancia es la mayor victoria. Ese es su gran legado. Un capitán que se va como campeón de la vida. Un legado eterno'.

Nacif Farías: 'Para Argentina y para el mundo, Messi es demasiado grande. En todas las facetas, siempre marcó diferencias. Como jugador, lejos extraordinario, único. Como compañero, un tipo que habla poco y dice mucho, amado por sus compañeros, incondicionales con el para siempre. Como persona, como hizo, como esposa, un distinto. Un fuera de serie. Seguramente, Messi seguirá ligado a la Selección desde otro lugar pero sabiendo que marcó un antes y un después que el tiempo solamente podrá darle más dimensión'.

Tobías Martínez: 'El mejor lejos en todo. Emocionante siempre. Un gran deportista que desde la excelencia, jamás perdió la humildad. Un espejo para todos en la vida, dentro y fuera del deporte. Una inspiración para los que hacemos deportes y sabemos lo que cuesta, pero siempre manteniendo esa calidad humana que lo hace único para toda la eternidad'.

Luis Meritello: 'El retiro de Messi es una gran tristeza pero es parte de la vida misma. Me quedo con su calidad de persona, un ser digno de admirar que siempre fue el mismo, que se levantó siempre y sin revanchismos. Ese es su legado más allá de todo lo que ganó en la cancha. Nos deja esa hermosa enseñanza que tiene que ser bandera para todos los argentinos'.

Oscar Contrera: 'Cuesta ser breve cuando se trata de hablar de Messi pero toda la alegría que le dio a los argentinos es algo que no todos pensaron que podía. Es darle gracias eternas, porque ganó todo y ese ejemplo de humildad, de perseverancia lo ponen en otra dimensión. Nos enseñó que todos podemos, que siempre hay que intentarlo. Ese es su enorme legado, la enseñanza de la vida de un genio único, distinto'.

Mauricio Muñoz: 'Duele despedirse. La vida tiene sus tiempos y hoy le toca parar. Nos dio tanto, nos enseñó tanto que aunque duela su despedida, es el momento que eligió. Por ahí, uno pensaba que tenía para un rato más pero si el decidió eso, siempre hizo las cosas bien y por algo se termina la selección. Como argentino, solo gracias por tanto. Por demostrar que siempre se puede'.