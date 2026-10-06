Antes de su despedida, Messi recibió el Doctor Honoris Causa de la UBA

En una jornada que promete quedar para siempre ligada a su historia con la camiseta argentina, Lionel Messi sumó un reconocimiento diferente a todos los que acumuló dentro de una cancha . La Universidad de Buenos Aires (UBA) le entregó este martes el título de Doctor Honoris Causa , la máxima distinción honorífica de la institución, horas antes de su despedida de la Selección argentina frente a Benín en el Monumental.

El adiós de Messi: San Juan no se alejó del sentimiento mundial de gratitud y admiración

La ceremonia se realizó en el predio de la AFA en Ezeiza , donde Messi recibió la medalla y el diploma de manos del rector de la UBA, Ricardo Gelpi , y del vicerrector Emiliano Yacobitti . También participaron autoridades universitarias, representantes de los distintos claustros del Consejo Superior y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

El reconocimiento había sido aprobado por unanimidad por el Consejo Superior de la UBA . La universidad fundamentó la decisión tanto en sus logros deportivos como en los valores asociados a su trayectoria: excelencia, perseverancia, humildad, ejercicio ético y compromiso con la representación de la Argentina.

Messi recibió la distinción con una mezcla de sorpresa y emoción. “ Nunca me imaginé poder tener una cosa así ”, expresó durante el acto, y destacó especialmente el orgullo que le generaba poder decir que había sido reconocido como doctor honorífico por la universidad pública.

El momento adquirió todavía más significado por el contexto. Apenas unas horas después, el rosarino saldrá al campo del Monumental para disputar su último encuentro con la Selección argentina . El propio capitán reconoció que intentaba transitar el día con tranquilidad, aunque admitió que la emoción crece a medida que se acerca el partido.

“Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando un poquito más”, señaló. Para Messi, comenzar una jornada tan especial con el reconocimiento de la UBA convirtió la previa en un momento todavía más significativo.

Por qué la UBA decidió distinguir a Messi

Los fundamentos del reconocimiento exceden sus récords y títulos. La UBA destacó que la trayectoria del capitán constituye un ejemplo de “excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético”, además de remarcar su compromiso con la representación nacional.

También se tuvieron en cuenta sus principales conquistas como referente de la Selección: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de su participación en el equipo que terminó subcampeón del Mundial 2026.

El rector Ricardo Gelpi explicó que la distinción no se sostiene solamente en estadísticas deportivas. La universidad valoró también su perfil humano, su condición de embajador de la cultura popular argentina y su actividad social. Entre esos antecedentes aparecen la creación de la Fundación Leo Messi en 2007 y su rol como Embajador de Buena Voluntad de UNICEF desde 2010.

“Bienvenido a la UBA, Doctor Lionel Andrés Messi”

El cierre del acto dejó una de las frases más simbólicas de la jornada. El vicerrector Emiliano Yacobitti recibió formalmente al capitán con una definición que sumó una nueva forma de nombrarlo: “Bienvenido a la universidad pública, bienvenido a la UBA, Doctor Lionel Andrés Messi”.

La distinción se incorporó así a una colección marcada casi por completo por reconocimientos futbolísticos, pero esta vez desde otro ámbito. El propio Consejo Superior había señalado que otorgar el Doctor Honoris Causa a Messi se inscribe en una tradición internacional de universidades que reconocen a figuras cuya trascendencia e influencia supera los límites de su disciplina.

La ceremonia también terminó quedando atravesada por el calendario. Este mismo martes, desde las 20, Messi enfrentará a Benín en un Monumental repleto y cerrará más de dos décadas con la camiseta de la Selección argentina. Antes de esa última salida al campo, la universidad pública le entregó uno de sus reconocimientos más especiales.