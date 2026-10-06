"Me voy en paz, dejé todo": el conmovedor mensaje de Messi antes de su último partido

La cuenta regresiva para el último partido de Lionel Messi con la Selección argentina sumó otra escena cargada de emoción. A pocas horas del encuentro frente a Benín en el Monumental, Adidas Football difundió un video especialmente realizado para la despedida del capitán , en el que Messi dejó un mensaje para los hinchas que lo acompañaron durante toda su carrera.

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“ Me voy en paz. Dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida ”, expresa Messi en la pieza, que utiliza como música de fondo Gracias a la vida, en la versión de Mercedes Sosa, y recorre diferentes momentos de su historia con Argentina.

El mensaje apareció durante una jornada repleta de homenajes para el rosarino. Compañeros, exintegrantes del seleccionado y la propia AFA multiplicaron las dedicatorias antes de una noche que marcará el cierre de una trayectoria internacional iniciada hace más de dos décadas.

Las imágenes repasan distintas etapas de Messi con la camiseta nacional y desembocan en una escena especialmente simbólica: el capitán se acerca a una percha y deja allí la camiseta argentina , representando el final de una etapa que atravesó prácticamente toda su vida deportiva.

El propio Messi agradece además el cariño recibido durante todos estos años y admite que extrañará esa conexión. El video evita concentrarse únicamente en los títulos y pone el foco en el vínculo personal que construyó con la Selección, desde aquellos primeros partidos hasta convertirse en campeón del mundo y capitán del equipo.

La última función en un Monumental preparado para despedirlo

Argentina enfrentará a Benín este martes desde las 20 en el estadio Monumental, en el encuentro que marcará oficialmente la última presentación de Messi con la Selección mayor. Será su partido número 208, después de llegar a la despedida con 207 encuentros disputados y 125 goles.

La organización preparó una jornada especial que comenzará varias horas antes del partido, con espectáculos musicales y diferentes homenajes. Una vez finalizado el encuentro también habrá un show de drones, luces y distintas intervenciones destinadas a acompañar la despedida del capitán.

Messi cerrará una trayectoria que incluyó, entre otros logros, la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además del Mundial Sub-20 de 2005 y la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Horas antes de ingresar por última vez a una cancha con la camiseta argentina, eligió resumir todo ese recorrido desde un lugar mucho más personal: se va en paz porque siente que dejó todo.