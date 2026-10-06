San Juan acelera su puesta a punto en básquet femenino para los Binacionales Mendoza 2026

La preselección trabaja los fines de semana para su compromiso. El debut será el 10 de noviembre frente al equipo local, último campeón.

Binacionales. Las chicas del básquetbol de San Juan pulen los detalles para la competencia del mes próximo en Mendoza.

La provincia de Mendoza se prepara para albergar la 27ª edición de los Juegos Binacionales de la Integración Andina "Cristo Redentor" , el certamen juvenil más relevante de la región trasandina, que se disputará del 9 al 15 de noviembre. La competencia, pensada para deportistas de entre 14 y 18 años, debió llevarse a cabo originalmente en 2024, pero fue postergada por motivos presupuestarios. Junto con la interrupción de 2020 a causa de la pandemia, ésta fue la segunda excepción en el historial del torneo.

El evento reunirá a más de 2.000 atletas en representación de cuatro provincias argentinas (San Juan, San Luis, Córdoba y Mendoza) y cuatro regiones de la República de Chile (Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins y Maule) .

AFINAMIENTO Con el respaldo del Gobierno de San Juan , las preselecciones provinciales intensifican sus entrenamientos para elevar el nivel competitivo y mejorar la ubicación en el medallero final. Una de las disciplinas con trabajo continuo desde el 14 de agosto es el básquetbol femenino, conducido técnicamente por Fernando Llarena junto a la asistente Luz Pittaluga .

"Desde la primera convocatoria, venimos entrenando todos los fines de semana. Hemos solicitado poder viajar a Mendoza para jugar un amistoso. Los trabajos los realizamos sábado y domingo, considerando también que las chicas están en plena competencia federativa", detalló el entrenador Llarena sobre el ritmo de preparación del plantel.

La disciplina se jugará en dos escenarios de la provincia de Mendoza: el Estadio Vicente Polimeni y el Estadio de la Federación de Box, ambos equipados con piso sintético de madera (parquet).