San Juan acelera su puesta a punto en básquet femenino para los Binacionales Mendoza 2026

La provincia de Mendoza se prepara para albergar la 27ª edición de los Juegos Binacionales de la Integración Andina "Cristo Redentor" , el certamen juvenil más relevante de la región trasandina, que se disputará del 9 al 15 de noviembre. La competencia, pensada para deportistas de entre 14 y 18 años, debió llevarse a cabo originalmente en 2024, pero fue postergada por motivos presupuestarios. Junto con la interrupción de 2020 a causa de la pandemia, ésta fue la segunda excepción en el historial del torneo.
El evento reunirá a más de 2.000 atletas en representación de cuatro provincias argentinas (San Juan, San Luis, Córdoba y Mendoza) y cuatro regiones de la República de Chile (Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins y Maule) .
AFINAMIENTO
Con el respaldo del Gobierno de San Juan , las preselecciones provinciales intensifican sus entrenamientos para elevar el nivel competitivo y mejorar la ubicación en el medallero final. Una de las disciplinas con trabajo continuo desde el 14 de agosto es el básquetbol femenino, conducido técnicamente por Fernando Llarena junto a la asistente Luz Pittaluga .
"Desde la primera convocatoria, venimos entrenando todos los fines de semana. Hemos solicitado poder viajar a Mendoza para jugar un amistoso. Los trabajos los realizamos sábado y domingo, considerando también que las chicas están en plena competencia federativa", detalló el entrenador Llarena sobre el ritmo de preparación del plantel.
La disciplina se jugará en dos escenarios de la provincia de Mendoza: el Estadio Vicente Polimeni y el Estadio de la Federación de Box, ambos equipados con piso sintético de madera (parquet).
GRUPOS Y FIXTURE
San Juan quedó emparejada en el Grupo A, donde compartirá zona con la anfitriona Mendoza y las regiones chilenas de Metropolitana y O’Higgins. Una vez finalizada la primera etapa, se disputarán los cruces eliminatorios y de reordenamiento frente a los clasificados del Grupo B para dirimir los puestos finales.
Programa de partidos
10/11 – 17:00 – San Juan – Mendoza – Estadio Polimeni
11/11 – 15:00 – San Juan – Metropolitana
12/11 – 15:00 – San Juan – O’Higgins
Luego de la fase de grupos se producirán los cruces con los equipos del Grupo B para determinar posiciones finales.
LAS SELECCIONADAS
Un total de 16 jugadoras pertenecientes a instituciones locales (Universidad Nacional de San Juan, Ausonia SISMID, Club Villa Lanteri, Sporting Club Estrella) y refuerzos con rodaje fuera de la provincia integran la nómina de preseleccionadas:
* María Clara Nesman Guzmán (Club Villa Lanteri)
• Constanza Mortensen (Universidad Nacional de San Juan)
• Camila Aguilera (Universidad Nacional de San Juan)
• Pía Guadalupe Lucero Bustos (Club Villa Lanteri)
• Selena Ramos Guerrero (Universidad Nacional de San Juan)
• Pía Riveros (Ausonia SISMID)
• Rocío Melián (Ausonia SISMID)
• Julieta Valentina Brizuela (Sporting Club Estrella)
• Julieta Antonela Quiroga López (Universidad Nacional de San Juan)
• Lara Guadalupe Alba González (Sporting Club Estrella)
• Lucrecia Llarena (Universidad Nacional de San Juan)
• Pilar Andreatta (Ausonia SISMID)
• Alma Valentina Magrini Poblete (Sporting Club Estrella)
• Federica Silva (Ausonia SISMID)
• Alma Romero (Universidad Nacional de San Juan)
• Constanza Martínez Alós (Hindú Córdoba)