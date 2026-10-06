El emotivo video de la Selección para despedir a Messi: "Nos hiciste mejores a todos"

Hay despedidas que exceden los números. A pocas horas de que Lionel Messi juegue su último partido con la Selección argentina , la cuenta oficial de la Albiceleste difundió un emotivo video dedicado al capitán, construido alrededor de una idea que resume más de dos décadas de historia compartida: “Nos hiciste mejores a todos” .

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La pieza recorre diferentes etapas de la trayectoria del rosarino con la camiseta nacional, desde sus primeros pasos hasta los títulos que cambiaron el desenlace de una relación que durante años también estuvo atravesada por frustraciones. El Mundial Sub-20 de 2005, la Copa América 2021, la Finalissima, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024 forman parte de las imágenes elegidas para reconstruir el camino.

Sin embargo, el eje del homenaje no está puesto únicamente en los trofeos. El mensaje busca mostrar cómo Messi trascendió el fútbol y acompañó distintas etapas de la vida de quienes siguieron su carrera durante más de dos décadas. La narración recuerda su vínculo con su familia, las derrotas que atravesó antes de alcanzar la gloria y aquellos gestos que terminaron convirtiéndose en símbolos para los hinchas argentinos.

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Un mensaje que fue más allá de los goles y las copas

El video parte de los orígenes de Messi en Rosario y recuerda que su historia con la Selección no puede explicarse solamente por sus 125 goles o por las jugadas que marcaron su carrera. Desde allí, el relato cambia el foco y destaca el impacto que tuvo su recorrido en varias generaciones de argentinos.

La Selección lo presenta como alguien que enseñó a insistir incluso después de las derrotas y que logró transformar años de frustraciones en el período más exitoso de su carrera internacional. El mensaje recupera momentos de adversidad, sus dedicatorias familiares y la imagen de Messi abrazado a la Copa del Mundo después de conquistar Qatar 2022.

El cierre resume la intención de toda la pieza: agradecerle los títulos y los goles, pero remarcar que “tu legado va mucho más allá”. La última definición vuelve sobre la idea central del homenaje y coloca al capitán como “el mejor de todos” por haber dejado una marca que, para la AFA, trascendió completamente los límites de una cancha.

La última noche de Messi con la camiseta argentina

El homenaje fue publicado el mismo día en que Messi se prepara para cerrar definitivamente su trayectoria con la Selección mayor. Argentina enfrentará este martes a Benín desde las 20 en el estadio Monumental, escenario elegido para el último partido del capitán frente al público argentino.

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La jornada fue concebida como una despedida integral. La AFA también organizó el Fan Fest “Gracias, Leo” en Ciudad Universitaria, con actividades, música y la transmisión del encuentro en pantalla gigante para quienes no consiguieron ingresar al Monumental.

Messi llegará a su presentación final con 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias, además de una Copa del Mundo, dos Copas América, la Finalissima y los títulos obtenidos en las categorías juveniles. Pero el video elegido para despedirlo decidió no concentrarse en las estadísticas: puso el foco en lo que representó acompañar su carrera durante 22 años.

La noche ante Benín marcará el cierre deportivo. Horas antes, la Selección eligió resumir toda esa historia en una frase mucho más sencilla: “Nos hiciste mejores a todos”.