Despedida de Messi: Fan Fest, shows y una sorpresa final para homenajear al capitán

Llegó el día de la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina y la celebración comenzará varias horas antes del partido ante Benín. El encuentro se disputará este martes desde las 20 en el estadio Monumental, que tendrá sus entradas agotadas, mientras que en Ciudad Universitaria se desarrollará el Fan Fest “Gracias, Leo”.

La sorpresiva respuesta del capitán de Benín cuando le preguntaron por Lionel Messi: "No lo idolatro"

Las puertas del Monumental abrirán a las 16 , aunque la celebración comenzará mucho antes. Desde las 17:30 habrá una extensa programación musical con Un Poco de Ruido, Sebastián Mendoza, Román El Original, Amar Azul, Santi Cairo, Q’ Lokura y Damas Gratis . Antes del comienzo del partido, Fabio Santana será el encargado de interpretar el Himno Nacional Argentino.

La programación dentro del estadio contempla distintos espectáculos durante la previa. A las 17:30 comenzará la actividad con Un Poco de Ruido, seguido por Sebastián Mendoza, Román El Original, Amar Azul, Santi Cairo, Q’ Lokura y Damas Gratis, que cerrará la previa musical antes del partido.

Durante el entretiempo , el espectáculo estará a cargo de Gaspar Benegas . Luego del amistoso ante Benín llegará uno de los momentos especiales de la noche: cerca de las 22:03 habrá un show de drones y fuegos artificiales.

El cierre musical tendrá como protagonistas a La Sole y Ulises Bueno , con presentaciones previstas para las 22:10 y 22:15, respectivamente. A las 22:30 está prevista además una sorpresa que la organización decidió mantener en secreto.

Lionel Messi.

El Fan Fest “Gracias, Leo”

Los hinchas que no consiguieron entradas para el Monumental también podrán participar de la celebración. El Fan Fest AFA “Gracias, Leo” funcionará desde las 12 hasta la medianoche en el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria.

El predio contará con música en vivo, propuestas gastronómicas, juegos, actividades interactivas y la participación de artistas, invitados, influencers y streamers. Además, se instalará una pantalla gigante para que los fanáticos puedan seguir el partido entre Argentina y Benín.

Entre los espectáculos previstos estarán Kapanga, de 17:30 a 18:30, y La T y La M, hasta las 19:30. La conducción estará a cargo de Sergio Goycochea, quien también participará de juegos y desafíos con el público, entre ellos “Penales con Goyco”.

Uno de los espacios destacados permitirá a los fanáticos fotografiarse junto a los grandes trofeos conquistados por la Selección argentina: la Copa del Mundo, la Copa América y la Finalissima.

El Monumental se prepara para la última función de Messi

La despedida tendrá como protagonista central al capitán argentino, que disputará ante Benín su último partido con la Selección. Messi llega a esta jornada con 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias con la camiseta albiceleste.

Además de los shows, el Monumental tendrá otro homenaje especial: las pantallas internas del estadio proyectarán algunos de los goles más recordados de Messi con la Selección argentina, desde el momento en que se habiliten las puertas a las 16.

Así, el partido ante Benín quedará rodeado por una celebración que comenzará al mediodía y se extenderá hasta la noche. La Selección jugará, pero todas las miradas estarán puestas en Messi y en su última función con la camiseta argentina.