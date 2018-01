El delantero que supo brillar en el exitoso equipo que dirigió Bianchi habló del Superclásico y le puso pimienta en la previa.





Antonio "Chipi" Barijho, ex jugador de Boca Juniors, habló del presente de su ex club y sostuvo que "a Boca lo quieren ver caer porque es el único que no descendió". Sin pelos en la lengua, fiel a su estilo, el "Chipi" habló de Boca, donde supo pasar años como jugador, y le pegó con todo a River. "Tienen que dejar de llorar. Que el VAR, que Macri, que Angelici. Cuando ganan no dicen nada pero cuando pierden viven llorando", disparó en TyC Sports. Siguiendo con la defensa del Xeneize y su postura con respecto al eterno rival, el Chipi expresó: "Hoy le dan muy duro porque es el único que nunca descendió. A muchos les duele pero es así, todos lo quieren ver caer. La camiseta de Boca da mucha envidia". El ex delantero aseguró que aunque sea hincha del Globo siente algo especial con Boca, y ni dudó cuando le consultaron sobre si elegiría ganar la Libertadores teniendo que ceder la Supercopa que se viene ante el Millo. "No, yo quiero ganarle a River y que siga la paternidad", tiró.



Barijho es uno de los pocos privilegiados en haberse consagrado campeón de América y del Mundo cuando en el 2000 fue parte del plantel de Boca que venció al Palmeiras en la final de la Libertadores y al Real Madrid en la Intercontinental. Por ese motivo, el Chipi decidió inmortalizar estos logros en su cuerpo con un tatuaje en su brazo derecho que retrata las dos copas acompañados de la palabra Leyenda. Además, reconocido hincha de Huracán, en el otro brazo tiene dibujado el escudo del Globo.