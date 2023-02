Belgrano de Córdoba y Tigre, que vienen de sendas derrotas en las que perdieron sus invictos, se enfrentarán hoy en el estadio Mario Alberto Kempes por la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol en busca de recuperarse. El encuentro se jugará a partir de las 21, será arbitrado por Fernando Espinoza y televisado por TNT Sports.

Luego de un gran inicio en su regreso a la máxima categoría, el 'Pirata' cordobés no la pasó bien el sábado pasado en La Paternal y fue goleado por Argentinos Juniors (3-0), mientras que los de Victoria sufrieron una derrota más lógica como local ante River (1-0). Se espera más de 50.000 personas en el mundialista cordobés, por lo que será un imponente marco, y aunque se abrió el expendio de entradas para no socios, no estará permitido el ingreso de hinchas visitantes.

A su vez, Rosario Central, que viene de caer goleado por el puntero Lanús (3-0), buscará recuperarse cuando reciba a Godoy Cruz. Jugarán a partir de las 21 en la cancha de Central y será arbitrado por Pablo Echavarría.

Central suma 7 puntos, producto de sus victorias sobre Argentinos (1-0) y Arsenal (2-1) y de un empate de visitante con Tigre (2-2).