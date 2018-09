Poco y nada. Darío Benedetto estuvo apenas 12 minutos en cancha y salió lesionado.

Iban nueve minutos del primer tiempo cuando Darío Benedetto le hizo señas al banco de Boca. Se llevó un dedo al ojo izquierdo y dio el mensaje de que algo le había pasado. Al toque, el Mellizo Guillermo mandó a precalentar a Carlos Tevez, quien ingresó por el Pipa a los 12 minutos.



El problema fue en la parte posterior de la pierna derecha. Recordar: el ex América de México había estado en duda por un tendinitis aquileana. Lo que sí ya quedó descartado es un problema en su rodilla, de la cual fue operado tras romperse los ligamentos cruzados el año pasado. El goleador de Boca sostuvo ante sus compañeros en el banco de suplentes que "se me puso duro".



Habrá que esperar la evolución del futbolista teniendo en cuenta que la próxima semana el xeneize se juega nada menos que el boleto a semifinales de la Copa Libertadores visitando a Cruzeiro, en Brasil. La ventaja de 2-0 en la Bombonera, con este panorama, no parece ser algo determinante.



El capitán de Gimnasia, Fabián Rinaudo, sostuvo anoche que "cumplimos un sueño como es vencer a un gigante como Boca. Esto es para todos nosotros y también para los que dijeron que Boca ya estaba en la próxima fase".