Inadmisible. El delantero de Boca Darío Benedetto bancó al jefe de la barra brava de Boca, Rafael Di Zeo, diciendo "bienvenido sea porque es un líder histórico de la barra..."

Declaración polémica por donde se la mire: "Es un líder histórico de la barra", dijo el delantero de Boca Darío Benedetto refiriéndose al barra brava Rafael Di Zeo. Lo hizo desde Madrid pero levantó polvareda por todo el mundo.



A medida que se acerca el superclásico que definirá la Copa Libertadores y que se jugará en Madrid, crece la polémica. Por el tema que sea. Ahora el foco estuvo en Darío Benedetto, a quien le preguntaron por la situación de Rafael Di Zeo y dejó una frase particular: "No son temas de los jugadores. Yo creo que es hincha y si lo han podido habilitar, por algo será. Para nosotros, bienvenido sea porque es un líder histórico de la barra".



La polémica gira en torno a la autorización que recibió el jefe de "La 12" para poder asisitir a la final histórica. No sólo en Argentina generó muchos cuestionamientos, sino también en España.



A pesar de que tiene permitida la entrada al país, Di Zeo figura en el listado de hinchas de Boca que tienen derecho de admisión y, por lo tanto, no está habilitado para ingresar a los estadios.



Asimismo, Bendetto se refirió a la agresión sufrida en el traslado al Monumental para la revancha con River, y subrayó que "a mi nadie me escribió nada y en las seis horas que estuvimos en el vestuario no apareció ninguno del plantel de River".



Por otro lado, la presencia del delantero colombiano Sebastián Villa o del juvenil mediocampista Agustín Almendra sigue siendo la principal duda del DT Barros Schelotto, para definir el equipo que jugará la Superfinal. Aunque ayer el "mellizo", en el entrenamiento en Madrid, paró un equipo con un 4-4-2 (en el medio Cardona y adelante Benedetto junto a Ábila), la duda sigue siendo Villa o Almendra. El posible equipo es: Andrada; Buffarini, Izquierdoz, Magallán y Olaza; Barrios; Villa o Almendra, Nández, Pérez y Pavón; y Abila.