Histórico. Egan Bernal fue una máquina de efectividad y regularidad en el Tour y le dio a Latinoamérica su primer ganador de la clásica prueba; además de ser el vencedor más joven en más de un siglo.

Egan Bernal se convirtió en el primer colombiano y latinoamericano en ganar ayer el Tour de Francia, con su juvenil talento que augura un dominio del equipo Ineos en los próximos años de la competencia más importante del ciclismo. Bernal, que con 22 años se convirtió en el ciclista más joven en ganar el Tour en 110 años, entregó al equipo británico anteriormente conocido como Team Sky su séptimo título en ocho ediciones, consolidando lo que se ha convertido en una dinastía del Tour.



En su segunda temporada con Ineos, Bernal venció a su compañero de equipo y campeón defensor Geraint Thomas, que quedó segundo, lo que para Ineos repite el podio que Bradley Wiggins y Chris Froome consiguieron en 2012.



El colombiano también ganó la camiseta blanca de mejor ciclista menor de 25 años; y aunque no triunfó en ninguna etapa, fue el primero en la cima del Col de l"Iseran cuando la jornada 19 se suspendió por las granizadas y los desprendimientos de tierra en el Alpes.



Tal es la precocidad, el poder y el margen para mejorar de Bernal, que pudo dominar la carrera pese a la feroz competencia dentro de Ineos de Thomas y el cuatro veces campeón Froome, quien se perdió el evento después de un espeluznante caída en junio.



No ha habido un ciclista que haya ganado el Tour en más de cinco ocasiones, pero Bernal tiene dos años menos que Eddy Merckx y uno menos que Bernard Hinault cuando consiguieron sus primeros títulos.



La etapa 19 fue interrumpida por una granizada y deslizamientos de tierra, pero Bernal pudo igual distanciarse del entonces líder, el francés Julien Alaphilippe, que comenzó a desvanecerse y terminó quinto en la general, aunque número uno en los corazones de los fanáticos junto a Thibault Pinot después de que el dúo encendió la carrera con sus audaces ataques.



La victoria fue un hecho cuando Bernal se desprendió solo en la altura del Iseran, a 2.770 metros sobre el nivel del mar, lo que puso en evidencia la falta de destreza específica de Alaphilippe en terrenos altos. El jefe de Ineos, Dave Brailsford, quien llevó a la cima del Tour a Wiggins, Froome y Bernal, resumió perfectamente la competencia: "Es el Tour de Francia más emocionante en el que hemos participado y le damos crédito a Alaphilippe, ya que murió por esa camiseta (amarilla) en cada etapa e hizo que muchas personas que creían saber tuvieran que volver a pensarlo". "Sabíamos que teníamos un grupo de competidores mayores con un buen desempeño, pero buscamos a la nueva generación y decidimos que iba a ser Egan. Luchamos bastante para que lo consiguiera y él estuvo fantástico", agregó.

El australiano Caleb Ewan se adjudicó la última etapa y fue el mejor embalador.

El pueblo de Egan vibró con su héroe

Zipaquirá, situada a unos 45 kilómetros de Bogotá y patrimonio histórico, cultural y religioso de Colombia, vibró ayer con la etapa que consagró a Egan Bernal en el Tour de Francia. Las calles de Zipaquirá, en donde se crió el ciclista de 22 años, estuvieron casi desocupadas durante las poco más de tres horas que duró la jornada de cierre del Tour. Y es que los vecinos de esta pequeña ciudad y los miles que llegaron de las poblaciones cercanas se reunieron en casas, parques o mercados para acompañar centímetro a centímetro a un Bernal que caminaba hacia la gloria entre vítores, banderas de Colombia y lágrimas de orgullo.



Entre quienes se emocionaron estaba el abuelo de Egan Bernal, Álvaro Julio Bernal, que recordó los inicios difíciles del actual campeón del Tour, que salía de casa a las cinco de la mañana para entrenar antes de ir a la escuela a las ocho. "No sé cómo haría para hacer sus tareas porque volvía a la casa y otra vez se iba a entrenar con el papá. Fue muy duro", dijo emotivo el abuelo.



"Es mi primera victoria en el Tour de Francia, pero espero que haya otras. Ahora solamente quiero llegar a mi casa y asimilarlo. Y es que todavía no he asumido que he ganado el Tour, como que no lo puedo creer. Por eso quiero disfrutarlo con mi familia, con mi gente. Luego me sentaré a pensar y a programar los próximos objetivos de mi carrera deportiva"

"Es una felicidad que no se puede describir y de momento sólo tengo ganas de celebrarlo con mi familia. Es nuestro primer Tour de Francia y ganarlo así... Se han disputado muchas ediciones, muchos colombianos lo han intentado, han ganado muchas cosas, muchas carreras, pero el Tour no llegaba. Creo que Colombia lo merecía".

"Estoy orgulloso de ser el primer colombiano en ganar el Tour, sin dudas es todo un orgullo. Y esta es una buena oportunidad también para darle las gracias a todo el equipo. A Thomas Geraint por su deportividad y el respeto a la hora de correr, a todo el equipo por creer en mí, por darme su apoyo, que es fundamental en el ciclismo. Soy el hombre más feliz del mundo".

Apasionante. La pista vino a cortar meses de sequía sin ciclismo. La primera fecha le dio el vía oficial a la pasión.

Pista local: ganó Castro

Ayer, en el velódromo "Héroes de Malvinas" comenzó oficialmente la temporada de pista organizada por el Club Juan B Del Bono y el Cicles Club La Bebida. En las vueltas a los puntos ganó Rodrigo Diaz (50), seguido por Kevin Castro (34) y Diego Tivani (18). El scratch fue para Diego Tivani (6), Gustavo Albarracin (5), Kevin Castro (4). Con esto la general fue para Kevin Castro (11), seguido por Rodrigo Diaz, Diego Tirano, Duilio Ramos y Gustavo Albarracin. En tanto que en la categoría 2003-2004 ganó el puntano Matias Oviedo (64 puntos), seguido por Santiago Videla (15), Lisandro Bravo (14) y Luis Barros (12).