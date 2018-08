El Leeds de Marcelo Bielsa no para y sigue pisando fuerte en la Championship, la Segunda División de Inglaterra. Esta vez, la víctima fue el Norwich, que cayó 3-0 en su casa y fue superado de principio a fin por el equipo del Loco. Así, volvió a subirse a lo más alto de la tabla y en estas primeros cinco fechas se convirtió en un serio candidato a pelear por el ascenso a la Premier League.



A los 21 minutos, tras un rebote largo del arquero, Klich definió de primera para desatar la locura de sus hinchas. Y cinco minutos después, llegó el segundo con una jugada made in Bielsa: tras una serie de toques y un cambio de ritmo en los metros finales, Alioski definió con un zurdazo al primer palo del arquero.



En el segundo tiempo, la visita dominó las acciones, no sufrió grandes problemas en defensa y Pablo Hernández le puso la frutilla al postre con un gran derechazo cruzado. De esta manera, el Leeds llegó a los 13 puntos y comparte la punta junto al Middlesbrough y con 14 goles es el equipo más goleador. Además, ya acumula seis partidos oficiales sin derrotas, con cuatro victorias y dos empates, y el Loco sigue conservando el invicto.



El próximo compromiso será este martes ante el Preston North End, como local, por la segunda ronda de la Copa de la Liga inglesa.



Explotó Pep

El Manchester City igualó 1-1 por la Premier visitando al Wolverhampton. La gran polémica se dio porque el gol de los locales fue con la mano y pese a que el VAR está utilizándose en la Premier el árbitro no lo hizo. "Yo no me dedico a eso", afirmó, irónico, Pep Guardiola, DT del City.