A la cancha. Darío Benedetto volverá a jugar y lo hará como el atacante principal en Asunción. Boca se juega mucho en la revancha ante Libertad.





Lo que parecía una "tensa calma" está muy cerca de romperse. La relación del técnico de Boca, Guillermo Barros Schelotto, y el máximo ídolo del plantel actual, Carlos Tevez, pende un de hilo. En ese contexto adverso para el mundo xeneize, el club de la Ribera afrontará esta tarde (19.30 por Fox Sports) la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores. El 2-0 obtenido en la Bombonera es un buen resultado, pero en este contexto del bicampeón doméstico todo resulta relativo. Con dos partidos sin triunfos en fila en la Superliga, los problemas internos salieron a la luz. Y así el tema Tevez, relegado al banco de suplentes (a veces ni concentra como ante Huracán) y entonces en la previa al choque en Asunción debieron salir todos los protagonistas a darle paz a este momento. "Uno siempre quiere estar y si es adentro de la cancha mejor. Pero entiendo el momento y lo tengo bien claro. El día que no le haga bien a Boca daré un paso al costado", sostuvo el Apache. El Mellizo afirmó que "no hay problemas, no se puede estar todo el día aclarando lo que se diga alrededor". Y también se metió en el tema el presidente del club, Daniel Angelici: "Siempre decide Guillermo, por eso es la cabeza del cuerpo técnico. Y siempre será respaldado por la dirigencia del club y por mí. Hablo con Carlos como con todos los jugadores y también Guillermo".



En lo futbolístico, Boca tendrá como titular en el mediocampo a Fernando Gago, es toda una novedad debido a que Pintita recién volvió a jugar en la fecha pasada. Mientras que la ofensiva se dará el regreso de Darío Benedetto como principal atacante.

Libertad, en tanto, vive un buen presente en la Liga paraguaya donde ganó en los últimos tres partidos que afrontó. Habrá que ver si le sirve como para complicar a uno de los grandes candidatos a ganar la Copa.

Abila, toda una novela

El delantero de Boca Ramón Abila irá hoy al banco de relevos debido a motivos futbolísticos, pero también trascendió que hay temor que Wanchope todavía tenga que cumplir una fecha de sanción por una expulsión que tuvo en un partido internacional jugando para Huracán.



El delantero entrenó con los jugadores xeneizes que no viajaron a Paraguay y mantuvo una charla con Guillermo Barros Schelotto. Luego de esta, se decidió que viajara con el plantel a Asunción.



Si bien tiene fiebre, la realidad es que desde la dirigencia especulan que pueda estar sancionado por la Conmebol y no se confían ante tantas desprolijidades de la entidad en los últimos días. Por eso, la intención fue llevarlo y consultar hasta último momento si podrá estar disponible el delantero.

Último cruce

Desde las 21.45 de nuestro país y por Fox Sports , se disputará el último encuentro por las revanchas de los octavos de final de la Libertadores.



En San Pablo, Palmeiras buscará cerrar su clasificación recibiendo a Cerro Porteño, de Paraguay. Hay una clara ventaja para los brasileños que en la ida se impusieron por 2-0 en "La olla", de Asunción.