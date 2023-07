La delicada situación entre Boca y Sebastián Villa sigue sumando capítulos en la vía legal. Ahora, fue el club mediante sus abogados el que le contestó al colombiano, intimándolo para que retorne a los entrenamientos en el predio de Ezeiza; y lo cierto es que, de no mediar improvistos, así ocurrirá en los próximos días.

Según el sitio TyC Sports, está todo acordado para que antes del fin de semana el jugador colombiano se ponga a disposición del club nuevamente para volver a los trabajos. ¿Esto cambia algo? No, la postura de Boca se mantiene: Villa no jugará "hasta tanto recaiga pronunciamiento judicial definitivo" y en el mientras tanto seguirán intentando colocarlo en otro equipo, lo que además le daría el plus de liberarle al club un cupo de extranjero.

Villa fue condenado a dos años y un mes de prisión condicional por violencia de género.