Boca Juniors no pudo con Atlético Mineiro en la Bombonera, donde empató sin goles el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, y ahora el pasaje a cuartos se dirimirá el próximo martes en Belo Horizonte.

El encuentro se caracterizó por su chatura de punta a punta, y solamente los destellos de calidad del hoy capitán del conjunto brasileño, Ignacio Fernández, que por su condición de exrriverplatense jugó un partido especial en la cancha de Boca, iluminó esporádicamente la noche.

Porque en el tramo inicial del primer tiempo los visitantes fueron quienes tuvieron la iniciativa manejando la pelota con pulcritud y agilidad en el medio y manifiesta peligrosidad cada vez que en tres cuartos de cancha se encontraban "Nacho" Fernández con el portentoso Hulk.

El ex Racing Club Matías Zaracho era el que marcaba el equilibrio en el medio campo de los de Belo Horizonte, a los que les faltaba la puntada final para plasmar en el arco local esa superioridad inicial.

Pero conforme fueron pasando los minutos la prodigalidad de este renovado Boca, que perdió jerarquía pero ganó en entusiasmo con la vuelta de Weingandt y las presentaciones de los ex Huracán Briasco y Rolón (reemplazó al promisorio Alan Varela), fue emparejando el desarrollo.

Y de hecho ya superada la media hora esa paridad en las acciones se tradujo en una acción de riesgo que terminó en un gol de Boca convertido de cabeza por el reaparecido volante Diego González tras un rebote aéreo en el área chica brasileña.

Pero los jugadores visitantes pusieron el grito en el cielo ante el árbitro colombiano Andrés Rojas encabezados por su capitán Fernández, secundado por su compatriota Zaracho (fue amonestado), y finalmente lo convencieron de recurrir al VAR, que les terminó dando la derecha y anulando la conquista.

A partir de allí, durante el puñadito de minutos que quedaban para finalizar el primer tiempo y a lo largo de todo el segundo, Boca se mostró más activo que su rival.

Por todo eso fue que el cero final por ambos lados no le supo mal a ninguno de los dos.

El próximo paso de Boca será en 72 horas, ante Unión por la Liga Profesional, pero pensando obviamente en la revancha del martes próximo en Belo Horizonte, donde se jugará la parte fundamental de este último semestre del año.

Medina, de Boca, lucha por la posesión del balón ante un adversario del Mineiro. En la Bombonera el partido de ida terminó en empate.

Cardona, al final sin castigo



Edwin Cardona es el protagonista del mundo Boca en los últimos días. El conflicto comenzó luego de que el colombiano decidiera viajar a su país tras la Copa América y por consecuencia romper la burbuja. Ahí, Boca le había propuesto traerlo al país en un vuelo privado para que no tuviera que cumplir con el aislamiento pero el futbolista no accedió. Inclusive durante su estadía en Colombia, asistió a una fiesta y encendió las alarmas. Boca tomó una decisión: puso a disposición otro vuelo privado para que Cardona regrese. Vendrá junto con su familia y deberá cumplir con el aislamiento. Desde el club aseguraron que no habrá castigos ya que el jugador se encontraba licenciado.

Hoy, River-Argentinos y Vélez-Barcelona



River Plate jugará hoy como local ante Argentinos Juniors, con Gabriel Milito como técnico, en el cotejo de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se jugará en el estadio Monumental desde las 21.30, televisado por ESPN y con el arbitraje del brasileño Bruno Arleu de Araujo. El desquite se disputará en La Paternal el miércoles 21 del julio y el vencedor de esta llave jugará en cuartos de final ante Boca o Mineiro.

Por otro lado, Vélez Sarsfield, con bajas importantes y sin refuerzos, recibirá también hoy a Barcelona de Ecuador, por la ida de los octavos de final de la Libertadores. Jugarán desde las 19.15 en Liniers. La revancha será en Guayaquil la próxima semana.