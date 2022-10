GOLEADOR. Luca Langoni volvió a ser el salvador de Boca en un momento decisivo del campeonato. Otro gol del pibe puso el título a un paso nada más.

Boca le ganó en La Plata a Gimnasia, 2 a 1, en el partido pendiente de la fecha 23 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), suspendido el 6 de octubre pasado por incidentes, y se trepó a la punta del campeonato cuando apenas resta una fecha para el final. El colombiano Frank Fabra abrió el marcador a los 29 minutos de la primera etapa, igualó Leonardo Morales a los 11 minutos de la segunda y el juvenil Luca Langoni, siempre presente en los momentos clave, selló la victoria nueve minutos después. Boca suma 51 puntos y aventaja por uno a Racing, en una final apasionante que el domingo presentará dos clásicos históricos, ya que el equipo xeneize recibirá a Independiente y el conjunto que dirige Fernando Gago hará lo propio con River Plate, ambos a jugarse desde las 17. Los dirigidos por Ibarra, con mucho esfuerzo y la aparición de sus individualidades en momentos clave, se llevó los tres puntos ante un Gimnasia que fue entrega y sacrificio.

El domingo, ganando con Independiente, Boca será campeón de la Liga.

Atributos que hicieron que jugadores con largo recorrido y no en las mejores condiciones físicas ante un calendario apretado, no pudieran terminar el partido con diferentes molestias, como fue el caso de Darío Benedetto (apenas jugó 19 minutos) y Fabra en la visita y el uruguayo Brahian Alemán en el once de Néstor Gorosito.

El local, con más empuje que ideas, sufrió la carencia de calidad ofensiva, ante un Boca, que pese a no jugar bien, marcó diferencia con sus individualidades.

IBARRA, EUFÓRICO

"Esta vez fuimos justos ganadores"

SERENO. Hugo Ibarra vio legitimidad absoluta en el triunfo sobre Gimnasia que lo puso otra vez puntero.

El entrenador Hugo Ibarra consideró que Boca Juniors le ganó "con justicia" a Gimnasia y Esgrima, en el encuentro jugado en La Plata, que le permite a la institución de La Ribera llegar a la última fecha con un punto de ventaja sobre Racing, su inmediato perseguidor en el campeonato. Al finalizar el encuentro, Ibarra fue el último en salir del vestuario, se mostró tranquilo y afirmó que "le ganamos a un rival muy difícil, en un lugar muy complicado. Fue un partido trabado, peleado. Por momentos creo que fuimos superiores". Cuando se le consultó si la derrota del fin de semana ante Newell's Old Boys fue el momento más difícil de su proceso, Ibarra se rió y contestó: "Difícil fue hace tres meses, ahora lo demás ya pasó". "Ahora nos queda la última final, el domingo que viene", en referencia al partido de local frente a Independiente. "Les sigo agradeciendo a los jugadores por su entereza y por dejar todo en la cancha", añadió.

'Nosotros sólo pensamos en ganar el domingo, no necesitamos otro resultado".

Los lesionados

Darío Benedetto sufrió “una lesión muscular en el sóleo” y se perdería los encuentros que a Boca le restan por la Liga y la Copa Argentina. Lo de Fabra sería similar y podría quedarse afuera de todo.

INDEPENDIENTE

Falcioni tiene sus titulares

CAMBIOS. Julio Falcioni definió la formación del Rojo.

Julio César Falcioni, quien dirigirá su último partido en el club, hará cambios para ese encuentro en la Bombonera. Alex Vigo y Sergio Barreto cumplieron ante Banfield (1-0) una fecha de suspensión por haber llegado a la quinta amarilla, ya están a disposición del entrenador y serían titulares en reemplazo de Patricio Ostachuk y Juan Insaurralde. El Chaco ya no volvería a defender la camiseta del Rojo: tiene 38 años, su contrato finaliza en diciembre.