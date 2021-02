Gerónimo Alberto Zapata Bacur, el corredor de motos de 23 años que a fines del 2020 perdió un brazo en un accidente, no solamente volvió a correr recientemente sino que también cumplió otro de sus grandes sueños: conocer la Bombonera. “Soy hincha de chiquito”, contó feliz el sanjuanino en La Boca.

"Si hay una historia deportiva que refleja el espíritu xeneize, esa marca de garra y fe azul y oro, de lucha pese a todas las adversidades, de no darse nunca por vencido como manda la historia, pues esa historia sin dudas es la de Gerónimo Alberto Zapata Bacur", posetó la página oficial de Boca Juniors, que luego se viralizó a través de las redes sociales del club.

Cabe recordar que el sanjuanino de 23 años, reconocido corredor de motocross, quedó en coma y perdió su brazo izquierdo el 15 de noviembre de 2020. Luego, dos meses después y a fuerza de perseverancia y corazón, pudo volver a subirse en su moto para correr dos carreras en Córdoba.

Un ejemplo de garra xeneize Alberto Wey Zapata, corredor de motos de 23 años que a fines del 2020 perdió un brazo en... Publicado por BOCA en Miércoles, 10 de febrero de 2021

El "Wey" pasó por Buenos Aires para continuar con su tratamiento de recuperación y aprovechó la ocasión para cumplir su viejo anhelo de conocer la Bombonera.

“Estar acá es un sueño hecho realidad que tenía de chiquito. Mis papás me hicieron de Boca desde la cuna y cada vez que teníamos la chance de ir a ver al equipo a San Juan o Mendoza, íbamos sin dudarlo. Pero conocer la Bombonera lo teníamos pendiente y es maravilloso. Le estoy muy agradecido a la gente de Boca que me recibió y me dio tan lindos regalos”, contó el Wey Zapata.

“Estoy entrenándome, saliendo adelante para cumplir mis objetivos en el deporte, y todos los días me levanto con ganas de entrenar y seguir trabajando”, agregó Alberto mientras recorría el club junto al titular del departamento de Relaciones Públicas, Alejandro González.