Sanjuanino. Emmanuel Mas fue una de las figuras de Boca que llegó pasado el mediodía a Formosa para revivir el fenómeno que se genera en todo el país.

Boca llegó a Formosa para afrontar una nueva ronda de la Copa Total Argentina. Tal como se esperaba, la provincia vive una verdadera revolución con el arribo de un equipo que hoy, desde las 18, enfrentará a San Martín de Tucumán por los 16vos de Final del certamen integrador. Pasadas las 12 del mediodía de este jueves, el plantel comandado por Guillermo Barros Schelotto aterrizó en el aeropuerto El Pucú y ya se aloja en el hotel Howard Johnson.



La provincia se revoluciona con el arribo de un equipo que jugará en Formosa por cuarta vez. Esta vez, tendrá enfrente a San Martín de Tucumán, conjunto que también promete aportar al colorido del espectáculo con una gran cantidad de hinchas en el estadio Antonio Romero. Desde hace varios días se realiza la venta de entradas y la sede del encuentro promete tener su capacidad completa.



El arribo de Boca fue una muestra de la expectativa que existe: los simpatizantes se acercaron al hotel en el que se aloja el equipo.



Carlos Tevez, Fernando Gago y Darío Benedetto fueron los más ovacionados de un plantel que aún no tiene su once confirmado para jugar en el estadio Antonio Romero de Formos.



El xeneize tiene en la Copa Argentina uno de sus tres objetivos, junto con la Superliga donde apunta a su primer tricampenato doméstico en la era profesional y el máximo anhelo, obtener la séptima Copa Libertadores.



En la semana se dio la discusión por la renovación o no del contrato a fin de año del entrenador Barros Schelotto. Se sabe que Boca siempre exige ganar todo y en ese sentido el propio Mellizo tiene claro que hoy no tiene ningún margen de error.

Ábila no juega la Libertadores

Por un momento en Formosa, aunque no parezca, dejó de importar el partido de hoy por Copa Argentina ante San Martín de Tucumán. ¿El motivo? Confirmaron que Wanchope Ábila (foto) no podrá estar presente en el partido de ida de los cuartos de la Libertadores ante Cruzeiro, el 19 de septiembre. Es tal el desorden administrativo de la Conmebol, que jamás le informaron que el delantero tiene dos fechas de sanción, aunque como Boca no quiere correr riesgos directamente no lo usará al 9 contra los brasileños en la Bombonera. Wanchope vio la roja en la final de la Copa Sudamericana 2015 que Huracán jugó ante Independiente Santa Fe y recibió tres fechas de sanción por agredir a un rival. Sin embargo, en febrero del año siguiente y mediante la Medida de Gracia del Centenario le redujeron su sanción en un 50 por ciento y así pasó a tener sólo una, que la terminó cumpliendo también en el Globo (partido de ida ante Caracas en el Ducó).