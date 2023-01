Pasó el verano en San Juan y para Boca, se terminó sin goles. Es que en el cierre del Triangular en el Bicentenario, el Xeneize empató sin goles con el Everton de Chile, consagrando a Independiente como campeón del certamen sanjuanino. Boca fue más intenciones que

juego y pese a que levantó su producción respecto del debut ante el Rojo, no le alcanzó para terminar con su sequia estival. El inicio del último partido del Verano ilusionó a todos. Porque Everton le propuso el golpe por golpe a un Boca que con dos extremos bien rápidos y el cerebro de Oscar Romero empezó jugandolo mejor. La primera de peligro la tuvo Pastrán

en el equipo de Viña del Mar exigiendo a Sergio Romero en su regreso a la titularidad después de mucho tiempo, respondió con clase. Boca intentó ir con el vértigo de Zeballos y de Langoni. Buscó por afuera y generó un par de aproximaciones que no llegaron a los pies de Benedetto. Sobre los 30’ se dieron consecutivamente dos jugadas que pudieron ser penal menos para el árbitro Merlos. Primero con Langoni lanzado en velocidad superando la marca, cayendo en la puerta del área y luego, en el otro arco cuando el Sacha Saez se preparó para definir y Aranda

lo tumbó. No vio nada el juez y la primera etapa se fue sin goles. En el complemento, la apuesta delEverton no cambió. Intento jugarlo al ataque y Boca le respondió con la misma postura. Se hizo abierto el partido pero sin profundidad. Benedetto tuvo una clarisima cuando

Weigandt metió el centro y el Pipa no alcanzó a conectar solo. Everton fue al ataque y con Juan Cuevas tuvo otra opción clara que Brey supo resolver.

Sana costumbre

Sin el marco que tuvo el partido debut contra Independiente, la presentación de Boca en el final

del Torneo Triangular de Verano tuvo la respuesta de la gente como siempre. Con solamente

la Platea Oeste Baja para los hinchas del Everton, el resto del Bicentenario mostró el colorido que solamente cada partido del Xeneize puede generar. Con presencia masiva en las dos cabeceras y las Plateas, Boca se llevó de San Juan el respaldo incondicional del futbolero sanjuanino que gusta de espectáculos de este perfil. Pasó el Triangular, la gente respondió

y Boca terminó agradecido.