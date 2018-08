Adentro. Carlitos Tevez está en la lista de los que viajan a Paraguay para enfrentar a Libertad.





No es una lista de convocados cualquiera. No es una más. Ya no lo fue la semana pasada, cuando Guillermo canceló la conferencia de prensa del viernes y pateó la confirmación de los concentrados para el sábado, cuando finalmente sí dio a conocer los nombres sin Carlos Tevez. Justamente por eso, la nómina con los jugadores que viajarán hoy por la tarde rumbo a Asunción pasó a ser una cuestión de Estado.



El lunes parecía que el Apache no iba a estar, el martes bien temprano ya se creía que sí. Y finalmente, Carlitos tiene su lugar en el avión. "Explota todo si no lo llevan", indicó el diario Olé. Así, podría estar en la revancha mañana ante Libertad.