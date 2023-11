Objetivo. Edinson Cavani vino a Boca para jugar la Libertadores y hoy será protagonista de la final en el Maracaná.

Boca Juniors, seis veces campeón de América, enfrentará hoy a Fluminense, de Brasil, en una final que opondrá a equipos de estilos disímiles y en la que los "Xeneizes" intentarán conquistar su ansiada séptima Copa Libertadores en un escenario mítico como el Maracaná de Río de Janeiro. La final de la edición 2023 del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes se jugará hoy desde las 17 con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y televisación de Telefe, ESPN, Fox Sports y las plataformas Star+ y PlutoTV.

Boca, que se coronó por sexta y última vez en 2007, intentará cortar la hegemonía reciente de los equipos brasileños, que se quedaron con las recientes cuatro ediciones de la Libertadores, dos ganadas por Flamengo (2019 y 2022) y otras dos por Palmeiras (2020 y 2021). Además, el "Xeneize" intentará igualar el registro de Independiente de Avellaneda, que se mantiene como el más ganador de la Libertadores con sus siete trofeos obtenidos entre 1964 y 1984.

El equipo boquense que dirige Jorge Almirón protagonizó una campaña impecable en la fase de grupos y se adjudicó el F, luego en los mano a mano eliminó a Nacional de Montevideo, Racing Club y Palmeiras, con la curiosidad que todas las definiciones fueron por penales y se agigantó la figura del arquero Sergio "Chiquito" Romero.

Argentino. Germán Cano es el goleador del Flu y estará ante Boca en la apasionante definición de la Libertadores.

Su rival, el "Flu", que lo más cerca que estuvo de ganar la Libertadores fue en 2008 cuando perdió la final con la Liga de Quito que dirigía el "Patón" Bauza, se adjudicó el grupo D (goleó a River por 5 a 1 en el Maracaná) y luego dejó en el camino a Argentinos Juniors, Olimpia de Paraguay e Internacional de Porto Alegre.

Si bien el partido se juega en tierra brasileña y en la "ciudad maravillosa" a la que pertenece "Flu", Boca estará acompañado por una multitud adentro y afuera del estadio, ya que al menos 100.000 "bosteros" invadieron Río para respaldar los colores azul y oro que desvelan a la mitad más uno de la Argentina.

En la previa el clima está muy enrarecido por actos de violencia en los que la policía brasileña y los barras del "Flu" agredieron a hinchas argentinos y sus familias, lo que generó un estado de alerta de parte de la Conmebol, las autoridades de Río de Janeiro y los dirigentes de ambos clubes.

En el caso de empate, se jugará tiempo extra de 30 minutos, y de persistir la igualdad habrá definición por penales.

En el caso de Boca, la final tiene trascendencia deportiva y también política, ya que si gana la Libertadores sería determinante en las elecciones de fin de año para renovar las autoridades del club.

En ese sentido, si Boca se consagra en Río de Janeiro Jorge Amor Ameal como presidente y su sostén, Juan Román Riquelme como vice y encargado del fútbol, tendrían allanado el camino para seguir en el club cuatro años más, y para la oposición significaría el golpe de gracia.

En cuanto a lo futbolístico, Boca confiará en la jerarquía que dispone en las áreas con "Chiquito" Romero en la propia y el uruguayo Edinson Cavani en la del rival, y el buen juego que aportan Valentín Barco, Ezequiel "Equi" Fernández y Cristian Medina, más la capacidad de Miguel Merentiel en ofensiva.

Por el lado del "Flu", las figuras del equipo carioca son el argentino Germán Cano, goleador de la Libertadores con 12 tantos, el zaguero Felipe Melo, el lateral izquierdo Marcelo, exfigura del Real Madrid, y el mediocampista ofensivo Ganso. Además, el DT Fernando Diniz, quien también dirige al seleccionado de Brasil, recuperará al lateral derecho Samuel Xavier que será otra vez titular.

Será también una prueba de fuego para Jorge Almirón, al que le costó encontrar una línea de juego y que aún no logró conquistar al hincha de Boca que lo mira de reojo, aunque si consigue el título pasará rápido de ser discutido a admirado.

El historial entre Boca y Fluminense es de seis partidos, todos por Copa Libertadores, y está igualado con dos triunfos para cada uno y dos empates.

GOLEADOR MOTIVADO

Cavani: "Es el partido de mi vida"

La cuenta regresiva para la final de la Copa Libertadores entró en su recta final. Y Boca lo vive a full. No sólo los hinchas que viajaron a Río de Janeiro -con o sin entradas para ingresar al Maracaná-. También el plantel que comanda Jorge Almirón, que este viernes por la tarde hizo el reconocimiento del campo de juego. Luego, el técnico participó de la conferencia de prensa previa junto a Edinson Cavani y el delantero uruguayo no anduvo con vueltas a la hora de mostrar sus sentimientos. "Es el partido de mi vida", soltó el ex Manchester United y PSG. En ese sentido, Edi remarcó: "Es el partido más importante de mi carrera y de esa manera lo jugaremos mañana. ¿Cómo me imagino después del partido? Me imagino feliz. Después es fútbol. Esperemos que lo que desea el Mundo Boca se pueda cumplir". Y enseguida, casi al borde de las lágrimas, redobló la apuesta. Al ser consultado sobre qué dejaría de lado de su vida deportiva para ganar la Copa Libertadores, el goleador soltó: "Menos la Copa América, dejaría todo lo demás".

Cavani se había lamentado por los episodios de violencia que se sucedieron el jueves, cuando la Policía Militar reprimió. "Que estén pasando estas cosas cuando todo está mucho más avanzado, la seguridad, da tristeza, es un momento para disfrutar. Esperemos que no pase más", sostuvo.

MÁXIMO ARTILLERO

Germán Cano disfruta de la final más especial

Germán Cano, máximo goleador de la actual Copa Libertadores con 12 anotaciones, a los 35 años atraviesa el mejor momento de su carrera. El delantero de Fluminense buscará coronar una trayectoria de casi 300 goles levantando el trofeo más importante del continente. "Es un momento muy importante en mi carrera. Para mí seria algo histórico poder ser campeón de América. Sería el reconocimiento a un trabajo de equipo, tanto individual como colectivo, sería magnífico", reconoció. Sobre Boca, el rival de la gran final, el goleador dijo: "Va a ser un partido muy competitivo. Boca es un equipo muy copero, con muy buenos jugadores. Tiene mucha historia".